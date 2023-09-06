الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أندريه زكي: العيش المشترك في مصر واقع حقيقي والقيادة السياسية تؤيده وتعززه

أندريه زكي
أندريه زكي

استقبل د.أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الأربعاء، وفدًا إنجيليًّا من رجال أعمال أمريكييين ومستثمرين في عدد من المجالات المختلفة "الزارعة، والتطوير العقاري، وتطوير الأعمال، والطاقة والغاز، وريادة الأعمال، وتجارة السيارات"،  وذلك بمشاركة الأستاذ ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، والقس طوني جورج، مدير خدمة TC في مصر والشرق الأوسط، والأستاذة سارة عيد، الخبيرة الاقتصادية، ورئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، والمتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، وذلك لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية المناسبة للدولة المصرية لتحقيق أكبر فائدة للمصريين.

ورحب رئيس الإنجيلية برجال الأعمال والمستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة، وقال رئيس الإنجيلية: "الكنيسة الإنجيلية بمصر كنيسة وطنية، تشارك بكل طاقتها، وبخبراتها في دعم الاقتصاد الوطني، بجانب التنمية والتوعية والحوار وبناء السلام".

وأضاف زكي: «إن مصر تشهد تطورًا كبيرًا على جميع الأصعدة، وتخطو خطوات جادة نحو دولة مدنية حديثة، تحترم القانون والدستور، وتحقق مبادئ المواطنة»، مؤكدًا: "ان العيش المشترك في مصر حالة مهمة يعيشها المجتمع وتؤيّدها وتعززها الدولة المصرية، في إطار خطة اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية، وقد أثبتت الدولة المصرية أنها قادرة على تطبيق القانون على جميع المصريين دون تمييز".

من جانبهم عبر المشاركون عن سعادتهم بزيارة مصر ولقاء رئيس الطائفة الإنجيلية، بجانب متابعتهم المستمرة لحالة التنمية الهامة التى تحدث فى مصر، ووجود فرص استثمارية كبيرة داخل المجتمع المصري، وذلك في ظل استقرار الدولة المصرية وسعيها لتحقيق الأفضل للمصريين.

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