الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزراء الصحة الأفارقة يعلنون عن استراتيجية لتكثيف الجهود ضد مضادات الميكروبات

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية

أعلن وزراء الصحة الأفارقة عن استراتيجية إقليمية لتكثيف الجهود ضد مقاومة مضادات الميكروبات، وهو الخطر الذي تسبب بشكل مباشر في وفاة 1.27 مليون حالة في إفريقيا (جنوب الصحراء الكبرى) في عام 2019، فضلًا عن توقعات بتسببه في وفيات تقدر بـ4.1 مليون حالة في المنطقة الإفريقية بحلول عام 2050، ونحو 10 ملايين على مستوى العالم.

وتواجه المنطقة عبئًا ثقيلًا من مقاومة مضادات الميكروبات، التي تحدث عندما تتغير البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات بمرور الوقت ولا تستجيب للأدوية؛ مما يجعل علاج العدوى أكثر صعوبة، لا سيما مع الافتقار إلى الالتزام السياسي في معظم البلدان الإفريقية بتنفيذ خطط العمل الوطنية للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، وعدم كفاية مراقبة مضادات الميكروبات، بما في ذلك عدم كفاية القدرات المختبرية، ومحدودية القدرة على ضمان الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات وتعزيز الوعي والفهم للتهديد الذي تشكله، فضلًا عن ضعف تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، وعدم كفاية خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

المضادات الحيوية

واعتبرت الدكتورة ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا أن تعهدات وزراء الصحة يأتي في وقت حرج، فيما ستواصل المنظمة الأممية دعم البلدان لتعزيز التدابير اللازمة للاستجابة الفعالة ضد مقاومة مضادات الميكروبات، منوهة بأن التهديد المتزايد لمقاومة مضادات الميكروبات يتطلب عملًا مكثفًا ومستدامًا من الجميع سواء الحكومات أو الأفراد وفي جميع القطاعات.

ويستهدف قرار وزراء الصحة الأفارقة الذي اعتمد خلال الدورة الـ 73 للجنة الإقليمية لإفريقيا التابعة لمنظمة الصحة العالمية في جابورون عاصمة بوتسوانا، تعزيز التنسيق وإدارة العمل لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وتحسين الوعي والفهم، وتكثيف مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخدام مضادات الميكروبات، وتعزيز اللوائح والقوانين الوطنية المعمول بها.

كما تستهدف الاستراتيجية الإقليمية، الوصول إلى نهج صحي فعال بجميع دول المنطقة بحلول عام 2030، يشمل صحة الإنسان والحيوان والبيئة، فضلًا عن تطوير نظام للرصد والتقييم، وتنفيذ برامج توعية وطنية، وأن تسجل في بوابة عالمية للنهج الموحد لجمع البيانات وتحليلها وتفسيرها ومشاركتها، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير لتحسين الاستخدام المسئول لمضادات الميكروبات في مؤسسات الرعاية الصحية.

ويرجع زيادة عبء مقاومة مضادات الميكروبات – في الدول الإفريقية (جنوب الصحراء) - إلى عدم الالتزام بالوصفات الطبية وإساءة استخدام المضادات الحيوية والإفراط في استخدامها في علاج الإنسان والحيوان؛ مما يؤدي إلى انتشار سلالات مقاومة للمضادات الحيوية ويزيد من خطر الإصابة بالميكروبات المقاومة للعلاجات المتاحة وقد يؤدي ذلك إلى المرض الشديد والوفاة.

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