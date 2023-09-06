سامح شكرى يسلم وزير خارجية المغرب رئاسة الدورة 160 لمجلس الجامعة العربية

سلم وزير الخارجية، سامح شكري، رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وذلك في بداية أعمال الدورة 160 لمجلس الجامعة.

وانطلقت، منذ قليل، أعمال الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

ويشارك في أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كولبيا، ووزير الخارجية البولندي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأونروا.

وانطلقت أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية 160 برئاسة المغرب، ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وعدد من الأمناء العامين المساعدين بالجامعة العربية، والمفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ووزير خارجية أرمينيا كضيف شرف.