الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 57 قضية متنوعة للتهرب الجمركي خلال 24 ساعة

التهرب الجمركي
التهرب الجمركي

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، في ضبط 57 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأسفرت الجهود– التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب– عن ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و43 قضية في مجال الأمن العام، وقضيتين في مجال تهريب النقد، و9 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

كما أسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 307 أحكام قضائية متنوعة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 2287 مخالفة مرورية متنوعة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

قطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية جرائم التهريب المنافذ الجمركية الامن العام

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