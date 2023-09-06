الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث في الشأن الروسي لـ القاهرة الإخبارية: أوكرانيا سلكت طريقًا جديدًا في الحرب

أوكرانيا
أوكرانيا

قال الدكتور محمود الأفندي، الباحث في الشأن الروسي، إن أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية، وخاصة عقب الإخفاقات المتتالية، قررت أن تتخذ طرقًا وإجراءات جديدة في حربها مع روسيا.

وأضاف الأفندي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، الطرق التي قررت أوكرانيا سلكها هي طرق الإرهاب، موضحًا أن الصحف الغربية تؤكد أيضًا أن الجيش الأوكراني يستخدم مع روسيا أساليب إرهابية والهدف منها هو تخويف الشعب الروسي، من خلال استخدام طائرات مسيرة، فضلًا  عن عمليات التخريب داخل المدن الروسية. 

تدمير 200 طائرة مسيرة

وفي سياقٍ متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية المركزية دمرت أكثر من 200 طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية خلال الأشهر القليلة الماضية في منطقة الجبهة في كراسنو ليمان في دونباس.

يأتي ذلك فيما أعلنت حالة التأهب الجوي، صباح اليوم، في 4 مقاطعات أوكرانية، وأجزاء تحت سيطرة كييف في مقاطعة زابوروجيه.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه "في إطار عملياتها القتالية لتأمين تحرك وحدات المشاة الميكانيكية التابعة للمجموعة، قامت قوات الدفاع الجوي المجهزة بمنظومة تور-م1 في المنطقة العسكرية المركزية بتدمير أكثر من 200 طائرة مسيرة تابعة للعدو خلال الأشهر القليلة الماضية في اتجاه كراسنو ليمان خلال العمليات القتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة".

وأضافت الوزارة أن طاقم النظام الصاروخي يستخدم معدات الرادار التي تتيح اكتشاف وتدمير طائرات الاستطلاع الصغيرة والطائرات المسيرة ذات الغرض الاستطلاعي والهجومي في الجو، حسبما نقلت الوكالات الروسية.

روسيا أوكرانيا الأفندي القاهرة الإخبارية العملية العسكرية

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