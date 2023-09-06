الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

89 ألف مخالفة مرورية وضبط 191 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط (89710) مخالفات مرورية متنوعة.

 وشملت المخالفات، (29919) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (1257) مخالفة السير بدون تراخيص، (18) مخالفة موقف عشوائي، (2074) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (5) مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

ضبط 191 قطعة سلاح ناري

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من، ضبط 191 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 83643 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية،.

 225 محضرًا للمحال المخالفة

كما شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة على مستوى الجمهورية، لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن تحرير 225 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية. 

وتمكنت الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 10 آلاف و647 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 131 قضية في عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب».

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، في ضبط 115 قضية متنوعة، وضبط كافة المخالفات أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مباني، محلات بدون ترخيص».

وتواصل الأجهزة الأمنية، جهودها في مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية قانون ولوائح المرور مخالفة مرورية وزارة الداخلية مديريات الأمن

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