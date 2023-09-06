"الأولى" الفضائية: مهرجان العلمين سلط الضوء على التطور العمراني والسياحي في مصر

سلطت القناة الأولى الفضائية المصرية الضوء على مدينة العلمين الجديدة، خاصة بعد إقامة مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط للموسم الصيفي 2023 الذي حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى العالمي وليس المحلي فقط.

تحويل منطقة ألغام إلى منطقة ساحرة بأفضل إطلالة على المتوسط

وأضافت القناة، أن المهرجان عكس صورة مهمة للغاية للتطور العمراني والسياحي في مصر، بالإضافة إلى قدرة الدولة المصرية على تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى منطقة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر الأبيض المتوسط على مستوى تصميم وتنفيذ عالمي.

استضافة أهم الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين على مستوى العالم

وأكدت، أن المهرجان عمل على جذب قوي للسياحة المصرية والتي ظهرت في العلمين باعتبارها من أهم المدن السياحية العالمية، حيث استضافت طوال فترة المهرجان مجموعة من أهم الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في جميع المجالات من جميع أنحاء العالم، فيما قدمت تجربة صيفية وترفيهية فريدة من نوعها على ساحل البحر الأبيض المتوسط.