وزير الإنتاج الحربى يبحث مع رئيس "إيجيك" مستجدات التعاون

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس ثامر الريس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ميار" القابضة المالكة لشركة "مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية" "إيجيك" لمتابعة مستجدات التعاون المشترك بين الطرفين، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور، وأشاد بالدور المهم الذي تقوم عليه شركة "إيجيك" في توفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين خاصة في ظل تنامي أعمال البناء والتشييد في إطار بناء الجمهورية الجديدة بمصر.

وأوضح أن المصنع ينتج المصاعد بأنواعها المختلفة سواء للمباني السكنية أو المصانع أو المستشفيات، مضيفاً أن شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيچيك" تقوم بتطبيق الكود الأوروبي في عمليات التصنيع بمصنعها، والشركة حاصلة على العديد من شهادات الجودة مثل الأيزو 9001 لعام 2015 في مجال تصميم وتصنيع وتركيب و توزيع المصاعد الكهربائية وشهادة TUV.

وخلال اللقاء شدد الوزير محمد صلاح على ضرورة الالتزام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور المنتج المحلي وإزالة كل المعوقات التي تحول دون زيادة التصنيع والإنتاج، وأشار أن هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة والاطمئنان على سير العملية الإنتاجية والوقوف على آخر مستجدات التنفيذ، والاطلاع على المخطط الزمني لزيادة نسبة المكون المحلي.

ومن جانبه أعرب المهندس ثامر الريس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميار القابضة المالكة لشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية المحدودة عن سعادته بنجاح التعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال إنتاج وتركيب وصيانة المصاعد الكهربائية بمختلف أنواعها، وذلك بالاعتماد على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي وبالاستفادة من خبرات الأطقم الفنية المتخصصة في هذا المجال، موضحاً أن القائمين على شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيچيك" يتطلعون إلى تصدير منتجات الشركة من المصاعد الكهربائية للخارج خاصة بالأسواق العربية والإفريقية.

وبدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزارة حريصة على التعاون مع مختلف القطاعات العام والخاص ، وعلى تعميق العلاقات والأواصر المتينة التي تربط بين مصر والسعودية، لافتاً إلى أن شركة "إيچيك" تقوم حالياً بإنتاج المصاعد بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 40% و يتم العمل على رفع هذه النسبة لتصل إلى 60%.

حضر اللقاء كل من المهندس إميل حلمي إلياس عوض، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد عيد بكر المستشار الإعلامي الوزير، والمهندس عزت محمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات "مصنع 999 الحربي"، وإبراهيم محمد إبراهيم، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.