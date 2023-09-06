الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لتقديم الإرشادات والدعم.. لجنة للمرور على مشاتل بيع وإنتاج شتلات الفاكهه ونباتات الزينة بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كلف المهندس سعد يوسف حمودة مدير الإدارة الزراعية بمطروح، لجنة للمرور على مشاتل بيع وإنتاج شتلات الفاكهه ونباتات الزينة.

_ التأكد من جودة الشتلات ومدى ملائمتها للزراعة

وقامت المهندسة رانيا صلاح الدين أبو هاشم رئيس قسم البساتين بالإدارة الزراعية بمطروح، والمهندس أحمد نصر، بالمرور على مشاتل بيع وإنتاج شتلات الفاكهه ونباتات الزينة وذلك للتأكد من جودة الشتلات ومدى ملائمتها للزراعة بمطروح.


_ دعم فني وإرشادات لأصحاب المشاتل لإنتاج شتلات ذات مواصفات جيدة

وخلال المرور تم توجيه الدعم الفني والإرشادات اللازمة لأصحاب المشاتل لإنتاج شتلات ذات مواصفات جيدة مما يعود بالنفع على المزارعين من حيث توفير وزراعة أصناف ذات إنتاجة عالية حتى يسهم في زيادة دخل المزارع وتحسين معيشته.

 

 

وفى سياق آخر كان المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح، قال إن موسم حصاد التمور بواحة سيوة، بدأ في الأصناف مبكرة النضج، حيث يتابع الأهالي والمزارعين أعمال الحصاد وجمع التمور وتوريدها للمصانع والمحال التجارية لبيع التمور بسيوة ومطروح.

 

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بمطروح، في تصريحات سابقة خاصة لـ"الدستور"، أنه يتم تصدير جزء من التمور إلى الدول العربية المجاورة حيث تبلغ المساحة المزروعة بالنخيل في واحه سيوة حوالي 10 آلاف فدان بإجمالي 850 ألف نخلة وتعتبر ثروة زراعية كبيرة بالواحة ومصدر دخل رئيسي للمزارعين. 

زراعة مطروح الدعم الفني مشاتل نباتات الزينة مطروح

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