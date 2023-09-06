تقرير أمريكى: أكبر تماثيل السيدة العذراء فى العالم يوجد فى مصر

قال تقرير أمريكي، أن أكبر تماثيل السيدة العذراء في العالم يوجد في مصر (في دير العذراء في قرية درنكة بأسيوط)، أحد أهم نقاط رحلة العائلة المقدسة.

وأكد موقع “Religion Unplugged” الأمريكي، أن الحكومة المصرية تهتم بتطوير مسارات العائلة المقدسة كوسيلة لتعزيز السياحة الثقافية والدينية في البلاد.

ويعد أقدس دير في مصر الآن أيضًا موطنًا لواحد من أكبر تماثيل السيدة العذراء مريم في العالم، ويقع التمثال في دير السيدة العذراء بقرية دورنكا، على بعد حوالي 250 ميلاً من العاصمة القاهرة، ويبلغ ارتفاع التمثال 28 قدمًا فوق قاعدة يبلغ ارتفاعها 46 قدمًا.

أكبر تماثيل السيدة العذراء في العالم تستقر في مصر

والتمثال البرونزي هو من عمل جرجس الجاولي، رئيس قسم النحت سابقًا بجامعة المنيا القريبة، تم بناء المعلم الضخم – المستوحى من صورة سيدة لبنان في حريصا شرق بيروت – بتكليف من المطران يوأنس من أسيوط.

وقال التقرير إن المشروع استغرق عامين، وتم نصب التمثال نفسه في ثلاثة أشهر فقط، وتم تقسيم التمثال إلى 20 قسمًا ونقله من أحد المسبك بالقاهرة إلى أسيوط، وتم تجميعها في الموقع بمناسبة بداية صوم العذراء في السابع من أغسطس، وخلال الاحتفال الذي يستمر 15 يومًا، يطلب 11 مليونًا من الأقباط في مصر والمغتربين من مريم العذراء شفاعتها طوال العام المقبل.

وأوضح التقرير أن عشرات الآلاف من الحجاج الأقباط يزرون دير مريم العذراء كل عام، إنها تقليديًا إحدى المحطات النهائية في مسار العائلة المقدسة.

وكانت محافظة أسيوط شهدت في أواخر يوليو الماضي تدشين أكبر تمثال للسيدة العذراء مريم في دير العذراء بدرنكة، وسط حضور وسعادة الآلاف من الأقباط ضمن أعمال التطوير التي تحدث بمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة.



وأثار وضع التمثال البرونزي الضخم إعجاب الكثيرين من رواد الدير كونه واحدا من أضخم التماثيل التى أقيمت بالدير الذى شهد أطول مدة مكثت فيها العائلة المقدسة طوال رحلتها فى مصر أثناء هروبها من فلسطين إلى مصر من بطش الملك هِيرودُس الذى كان يسعى لقتل السيد المسيح.