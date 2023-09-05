محمد محسن يبدأ حفله بمهرجان القلعة الدولي بأغنية "زي أغاني زمان"

بدأ، مساء الثلاثاء، حفل المطرب محمد محسن القائم على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31.

وبدأ محمد محسن الحفل بأغنية “زي اغاني زمان” وسط تفاعل كبير من الجمهور.

بدأ منذ قليل حفل المطربة اللبنانية عبير نعمة على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين ضمن فاعليات الدورة ٣١ لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

وبدأت عبير نعمة الحفل بأغنية “وينك” وسط ترحيب كبير من الجمهور الذي ملأ مسرح الحفل،

يقدم الطرب محمد محسن وفى العاشرة خلال الحفل مختارات من اعماله الخاصة منها ضي القمر، أهلاً بيك، القمر عطشان، صندوق خشب، بجانب عدد من أعمال خالد الذكر سيد درويش والشيخ إمام والموسيقار محمد عبد الوهاب.