المنسق العام للحوار الوطنى: لا يمكن تجاهل أهمية الأحزاب

أوضح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ما تم التوافق عليه بشأن قانون الأحزاب والدمج والتحالفات ودور لجنة شئون الأحزاب، قائلًا: "إن هذه الجلسة من جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني كانت من الجلسات التي بها بعض الاختلافات حول ما يجب عمله".

وأضاف رشوان خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر فضائية Extra news، أنه قد تم الاتفاق على الشعار العريض المتمثل فيما يجب عمله، وهو أنه لا بد من تقوية الأحزاب.

ولفت إلى أن الأحزاب في مصر موضوع دستوري، والنظام السياسي قائم على التعددية الحزبية والسياسية، وبالتالي لا يمكن تجاهل أهمية الأحزاب، حيث كان يوجد اتفاق كامل على ذلك.