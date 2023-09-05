أستاذ بالأزهر: هذا ما يفعله المال الحرام فى صاحبه (فيديو)

قال د.غانم السعيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الرسول (ص) أبلغنا إنه سيأتى زمان لا يبالون فيه مما اكتسبوا أموالهم هل هى حلال أم حرام، وبالتالى تنقطع العلاقة بينه وبين ربه ولا يستجاب دعائه، وهو ما قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فى حديثه الشريف: " قال: "يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم الحرام، وحيئذ لا تستجاب لهم دعوة".

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، الثلاثاء: "الدعاء هو اللى بيستغيث به الإنسان بربه فلو قطع الدعاء، قطع العبد الصلة مع ربه، وبالتالى أكل الحرام سيدخل على صاحبه بالكوارث فى الأموال والأولاد وكل من يأكلون من هذه الأموال".

واستكمل: "مهما تعمل من طاعات سواء عمرة أو حج أو صلاة وصوم وعمل صالح من صدقات وزكاة وإطعام طعام، ورغم كل هذا مالك حرام فلا يقبل الله منك شيئا وحياتك ستكون ضنك"، مستشهدا بحديث سيدنا النبي محمد صلى الله وسلم، حين قال: "يا أيُّها النَّاسُ إنَّ اللَّهَ طيِّبٌ لا يقبلُ إلَّا طيِّبًا ، وإنَّ اللَّهَ أمرَ المؤمنينَ بما أمرَ بِه المرسلينَ فقالَ يَا أيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وقالَ يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ قالَ وذَكرَ الرَّجلَ يُطيلُ السَّفرَ أشعثَ أغبرَ يمدُّ يدَه إلى السَّماءِ يا ربِّ يا ربِّ ومطعمُه حرامٌ ومشربُه حرامٌ وملبسُه حرامٌ وغذِّيَ بالحرامِ فأنَّى يستجابُ لذلِك".

هذا جزاء المتهرب من الضرائب ودفع الكهرباء والماء

أجاب الأستاذ بجامعة الأزهر على سؤال سؤال متصلة تدعى "مها"، مفاداه في إن جارة لها أسست مشروعا تجاريا وتهربت من دفع الضرائب والكهرباء والمرافق العامة، فهل مالها حرام؟.

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "التهرب من دفع الضرائب والمرافق التى حددها الحاكم والجهات المختصة يعتبر مخالفة لقول الله سبحانه وتعالى: (واطيعو الله ورسوله وأولى الأمر منكم)، فإذن أنت أكلت مال المجتمع كله كل الناس ستطالبه منك يوم القيامة".

واستكمل: "دفع الضرائب هو ما تفرضه الدولة ممثلة فى المجتمع لأنفاقها على المجتمع وتدبير احتياجاته، فكل ما يفقده المجتمع سييسأل العبد عنه يوم القيامة تخيل كل الناس بتطالبك بهذا المال الحرام الذى اكلته".



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