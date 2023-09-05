مادة غريبة تثير القلق في زفتى تسبب اختناقا ونفوقا للماشية

ظهرت مادة غريبة ذات لون رمادي داخل شكائر بيضاء بدون أي بيانات، تشبه مسحوق الأسمنت على شاطئ ترعة تقع بين عزبة عويس وقرية حانوت، بمركز زفتى بمحافظة الغربية، تسببت في حدوث حالات اختناق للمواشي بمجرد اختلاطها بالماء.

رصد أحد مواطنو قرية عزبة عويس، وجود شكائر من هذه المادة الغريبة على الشاطئ، وتبين أنها تحتوي على مادة تشبه الأسمنت.

وأقدم على جمع هذه المادة بهدف استخدامها في بناء داخل حظيرته الخاصة، وما لبثت أن خلطها بالماء كالأسمنت إلا وانبعث منها رائحة نفاذة تسببت في وفاة رأسين من الماشية نتيجة للاختناق، وأصيب هو الآخر وتم تحويله لمستشفى زفتى العام مُصاب باختناق شديد.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة زفتى، يفيد وصول إشارة من مستشفى زفتى العام، بوصول مواطن 62 سنة، فلاح من قرية عزبة عويس، مصاب باختناق شديد نتيجة استنشاقه غاز مجهول المصدر، وجار عمل الإسعافات اللازمة له.

من جهته أكد المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مجلس مدينة زفتى، أنه تم اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع هذه المادة المجهولة، تم فرض كردون أمني حول مناطق تواجدها، ووضع إشارات مرورية لمنع الوصول إليها.

وجرى أيضًا إخطار مديرية الصحة ووزارة البيئة للتعامل مع هذه المادة وتحديد مصدرها، وتم توجيه إخطارات للجهات الأمنية للتحقيق في هذا الحادث وتحديد المسؤوليات، وكيف تواجدت في هذا المكان وكيف يتم التخلص الآمن منها وإعدامها.

وأكد أنه يجرى التحقيق الآن لمعرفة مصدر هذه المادة وتحديد التأثيرات البيئية والصحية لاستخدامها غير القانوني، وأضاف فايد في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، تهيب السلطات المعنية بالمواطنين عدم التعرض لهذه المادة والابتعاد عنها تمامًا حتى يتم التعامل معها بطريقة آمنة وفقًا للإجراءات المناسبة.