أبوالغيط: نتطلع إلى صياغة أجندات إيجابية تخاطب المستقبل وعمومه

قال أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية، إن العالم يموج بالتحديات والتطورات المتسارعة أمنياً وسياسياً واقتصادياً وتكنولوجيا وبيئيا، مما يقتضي مواصلة التنسيق والتشاور حول السبل المثلى لمواجهة التحديات التي تلقي بظلالها على العالم أجمع والمنطقة العربية على وجه الخصوص.

التعاون العربي الياباني

وأكد أبوالغيط، خلال إلقاء كلمته أمام الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي- الياباني، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يتطلع إلى مداولات خلال هذا الاجتماع بما يمثله من فرصة مهمة للحوار والعمل لخدمة المصالح المشتركة، وصياغة أجندات إيجابية تخاطب المستقبل وعمومه.

القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن تعاظم التحديات الدولية وتشابكها لن يثنينا عن مواصلة الدفاع عن قضايا أمتنا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي كانت وستظل مهما طال الزمن وكثرت الأزمات القضية المركزية للأمة العربية، وسنواصل العمل مع شركائنا الدوليين من أجل الدفاع عن الحقوق للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.