الحوار الوطنى.. ضياء رشوان: المواطن له حق ولا يستحق الصدقة وأرجو أن نرفق به

قال ضياء رشوان المنسق العام للـحوار الوطني، إن جلسة مناقشة ملف التضخم وغلاء الأسعار هي جلسة علمية، الجميع ركز خلالها على الأبعاد الاقتصادية وأيضا السياسية والاجتماعية.

الإحباط

وأضاف رشوان خلال كلمته في الجلسة، إنه كمواطن لو كنت أجلس أمام الشاشة لأصابني الإحباط مما تم طرحه وعرضه، حيث لم أجد حلًا واحدًا الأزمة سواء كمواطن وحتى كقيادة للدولة.

وعلق المنسق العام للحوار الوطني على كلمة علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي نادى فيها بالاستعانة برجال الدين، بأن البلاد لا تدار ولا تسير بالزكاة والصدقات.

حيرة

وقال رشوان إن المواطن له حق، ولا يستحق الصدقة، وأرجو أن نرفق به، نحن لا نشحت على المواطن، وعلينا أن نتحدث عن حلول، مؤكدا أن مجلس أمناء في حيرة، ويبحث عن المقترحات والتوصيات المحددة والصريحة، خاصة في مثل تلك الجلسة، التي تم تأخيرها للإعداد لها الإعداد الجيد.

واختتم المنسق العام للحوار الوطني كلمته قائلا: لست مفوضًا بالحديث باسم المواطن ولكن كمواطن زعلان منكم.

كانت انطلقت جلسات الحوار الوطني، في أسبوعه السادس، لاستكمال مناقشات المحور الاقتصادى، حيث تناقش جلسة اليوم، على مدار أربع لجان مباشرة، لجنة التضخم وغلاء الأسعار وعلى التوازى لجنة الدين العام وعجز الموازنة ثم تنعقد جلسة أخرى للجنة الصناعة.

كان مجلس أمناء الحوار الوطني، أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع السادس للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بدأت أولى جلساته الأحد الماضى.

وفي يوم الخميس الذى يليه، ستعقد جلستان لمناقشة الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول المدرجة فى لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

وعلى التوازي تعقد جلستان لمناقشة دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية المدرجة فى لجنة الشباب.