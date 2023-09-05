رئيس الوزراء يلتقى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)

على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في اجتماعات قمة إفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا يومي 5 و 6 سبتمبر الجاري، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء مع السيدة/ ميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات).

وخلال اللقاء، توجه رئيس الوزراء بالتهنئة للسيدة ميمونة محمد على قيادتها المتميزة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ونجاحها في تحويل العجز المالى إلى فائض، فضلًا عن إعادة هيكلة الهابيتات بطريقة مكنتها من تعزيز أنشطتها.

من جانبها، أعربت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عن شكرها لمصر على دعمها ومساندتها لجهود الهابيتات، كما أكدت تطلع البرنامج لفعاليات النسخة الثانية عشرة من اجتماعات المنتدى الحضري العالمي عام 2024، والتى تستضيفها مصر.

وخلال اللقاء، أطلعت ميمونة محمد، رئيس الوزراء، على آخر المستجدات الخاصة بالتنسيق مع الوزارات المعنية فى مصر بشأن كل الأمور التنظيمية واللوجستية لاستضافة مصر لفعاليات المنتدى الحضرى العالمى، معربة عن ثقتها فى أن مصر سوف تنظم نسخة متميزة من اجتماعات المنتدى، بعد نجاحها اللافت في تنظيم فعاليات COP27.

وكان قد ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الجلسة العامة "أجندة المناخ الدولي" لقمة إفريقيا للمناخ، التي يشارك فيها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستضيفها العاصمة الكينية نيروبي على مدار يومي 5 و6 سبتمبرالجاري تحت عنوان "تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لإفريقيا والعالم".

واستهل رئيس الوزراء كلمته بتحية بالترحيب بالرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا ورؤساء الدول والحكومات الحاضرين للقمة.

مدبولى: القمة تأتي في الوقت الذي يشهد فيه عالمنا وقارتنا الإفريقية زيادة في وتيرة وحدة التبعات السلبية المقترنة بالتغيرات المناخية

وقال: "أَودُ في البداية أنْ أنقلَ لكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإنه لمن دواعي سروري وفخري أنْ أُشاركَ باسم مصر في هذا الاجتماع رفيعِ المستوى".

وتابع: "أتقدّمُ بخالص التهنئة والشكر للرئيس رُوتو ودولة كينيا الشقيقة على استضافة الاجتماع، لا سيما أنه يأتي بعد أشهر قليلة من نجاح مصر وقارتِنا الإفريقية في استضافة أكبر مؤتمر للأمم المتحدة لتغير المناخ، بل وفي تاريخ العمل مُتعدد الأطراف حتى الآن".

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن القمة تأتي في الوقت الذي يشهدُ فيه عالمُنا، وبصفة خاصة قارتُنا الإفريقية، زيادة في وتيرة وَحِدَّة التبعات السلبية المُقترنة بالتغيرات المُناخية من موجات جفاف بالقرن الإفريقي ومنطقة الساحل، إلى حرائق غابات بالمغرب العربي، ومن أعاصير قاتلة بالجنوب الإفريقي، إلى زيادة في درجة حرارة المحيطات وارتفاع سطح البحر بشواطئ مصر والدول الإفريقية المتوسطية، وكلها تُؤَثِّر بصورة مباشرة في استدامة المعيشة وتُمثل ضُغوطًا جديدة ومُتزايدة على مجتمعاتنا وعلى بلداننا الإفريقية.