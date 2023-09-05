رفع 450 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات النظافة والتجميل وتسوية الشوارع مستمرة بالقرى والمراكز والأحياء وفقاً للإمكانات المتاحة، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بقطاع النظافة وخلق بيئة نظيفة خالية من الأمراض والعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى رفع 450 طن مخلفات وقمامة فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة خلال حملات بـ 4 مراكز والقرى التابعة لها خلال يوم واحد.

اللواء عصام سعد: الوحدات المحلية تسعي لإعادة الوجه الحضاري للمحافظة كسابق عهدها

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدات المحلية بمركز ديروط والفتح والبداري والغنايم، شنت حملات نظافة مكبرة على مدار يومين وخلال الفترتين الصباحية والمسائية، وذلك لرفع اكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين حفاظاً على البيئة فضلاً عن شفط الأتربة من جانبي الطرق باستخدام سيارات الكنس الآلي بالإضافة إلى تسوية وتمهيد عدد من الطرق غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال وحركة ومرور المواطنين والمركبات.

وأضاف محافظ أسيوط، أن هذا ما أسفر عن رفع 450 طن مخلفات خلال يوم واحد، موضحاً أن تلك الحملات جاءت بإشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسؤولي النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لكل وحدة محلية كل في نطاق عمله.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى إستمرار الحملات بمختلف المراكز والقرى لتحقيق السيولة المرورية لجميع المناطق ورفع كافة الإشغالات من الطرق الرئيسية والفرعية لضمان تقديم أفضل خدمة ممكن للمواطنين وإعادة الشكل الحضاري للمحافظة.

حملات إزالة المخلفات

حملات إزالة المخلفات

حملات إزالة المخلفات

حملات إزالة المخلفات

حملات إزالة المخلفات

حملات إزالة المخلفات

حملات إزالة المخلفات