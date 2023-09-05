محافظ أسيوط يبحث تنفيذ الفعاليات والندوات لمواجهة الزيادة السكانية

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعاً بمكتبه بديوان عام المحافظة مع محمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط، وذلك لمتابعة الموقف السكاني بالمحافظة وتقييم الوضع الراهن وتفعيل الاستراتيجية القومية للسكان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الشأن تنفيذاً للاستراتيجية القومية للسكان وفقًا لرؤية مصر 2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة.

وأشار اللواء عصام سعد ، إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني كـ(منطقة الدعوة والوعظ والإعلام الديني والمحافظة والمجلس القومي للمرأة ومديرية الصحة والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومي للسكان ومديرية التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة وبيت العائلة المصرية بأسيوط ومكتبة مصر العامة ومديرية الزراعة ووحدة السكان ومنظمات المجتمع المدني) لتحسين الخصائص السكانية وتحقيق الجذب السكاني بالمدن الجديدة ومواجهة الزيادة السكانية التي تؤثر على معدلات الانجاز وتحقيق التنمية وهو ما يحول دون احساس المواطنين بارتفاع معدلات النمو مشيراً إلى التعامل مع القضايا السكانية بإعتبارها قضية أمن قومي.

وتضمن اللقاء مناقشة ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من أنشطة وفعاليات وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الجهات المعنية بملف القضايا السكانية.

وأكد محافظ أسيوط، تذليل العقبات أمام تنفيذ مزيد من الفعاليات والندوات لمواجهة الزيادة السكانية غير المبررة وسبل خفض معدلات النمو السكاني والعمل على رفع وعي المواطنين خاصة القرى الأعلى في نسبة المواليد والتوعية الصحية وتنظيم الأسرة وتقوية السلوكيات الانجابية وتغيير السلوكيات السلبية والاستفادة من تنفيذ الخطط وكافة البرامج الخاصة بالسكان بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.

ولفت إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ هذه الفعاليات والأنشطة السكانية أو كافة الطرق الممكنة وغير التقليدية على أرض الواقع خاصة مع الجهود المبذولة من الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية ، مشيراً إلى ضرورة رفع وتنمية القدرات لكافة مسئولي الجهات المعنية في هذا الشأن ومسئولي السكان والوحدات المحلية القروية خاصة في كسب التأييد وبناء الدعم لتنفيذ مبادرات لحل مشكلات القضية السكاني.