السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحت عنوان "بلدي أمانة"..

"القومي للمرأة" ينفذ فعاليات المرحلة الثانية من حملة "طرق الأبواب" بعدة محافظات

حملة طرق الأبواب
حملة "طرق الأبواب"

نفَّذ المجلس القومي للمرأة بمحافظات: أسيوط، والوادي الجديد، والمنيا، والفيوم، فعاليات المرحلة الثانية من الحملة الممتدة "طرق الأبواب" تحت عنوان "بلدي أمانة" والتى استهدفت عددًَا من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى وأحياء مراكز تلك المحافظات.

وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة "دوى" لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

جدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت في الأول من أغسطس الجاري، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعددٍ من قرى محافظات مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.

المجلس القومي للمرأة طرق الأبواب بلدى أمانة المحافظات الأزمات العالمية القيادات الدينية

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