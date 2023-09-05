الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طباعة 5 آلاف تيشيرت لأسبوع شباب الجامعات الـ13

حلوان
حلوان

صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن هدفنا الرئيسي هو تحقيق استدامة وتطوير وحدات الإنتاج بالكليات، وذلك لتوفير احتياجات الجامعة الداخلية تحت شعار صنع في جامعة حلوان.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها جامعة حلوان واستعداداتها لاستضافة أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر.

وأضاف الدكتور السيد قنديل أن كلية الفنون التطبيقية بالجامعة تلعب دورًا مهمًا في هذا السياق، حيث تقوم بطباعة عدد 5000 تيشيرت بشعار وتميمة الأسبوع تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وتم بالفعل الانتهاء من عدد 3500 تيشرت وتسليمهم للجامعة استعدادًا لاستقبال وفود شباب الجامعات المصرية.

ويتم ذلك تحت إشراف الدكتور محمود الفقي الأستاذ بقسم الطباعة والنشر والتغليف ومدير مركز الطباعة الرقمية ثنائية وثلاثية الأبعاد بالكلية وبمتابعة الدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد شهدي مدير الوحدة الإنتاجية بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

هذا ويتم تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

يذكر أنه يبدأ الجدول الزمني المحدد لانطلاق أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر  بجامعة حلوان الذي من المقرر أن يُعقد في الفترة من ٨ إلى ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣، وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن هناك خطة متكاملة لدعم الأنشطة الطلابية، حيث تم إقرار تطبيق القانون بإنفاق 3% من دخل الجامعة لصالح دعم الأنشطة الطلابية، وتم إنفاق حوالى 15 مليون جنيه هذا العام بعدما كان الإنفاق 3 ملايين جنيه فقط العام الماضى، ولا توجد لدينا مشكلة فى إنفاق المزيد على الأنشطة الطلابية كون النشاط الطلابى يبني شخصية الطالب ويفجر المهارات المختلفة ويسهم فى بناء الشخصية للطلاب.

تصنيع مفروشات وملابس خاصة بأسبوع شباب الجامعات
وأضاف قنديل خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد، أمس الإثنين، للإعلان عن تفاصيل إطلاق الجامعة أسبوع شباب الجامعات إلى مفهوم ريادة الأعمال بالجامعة وتطبيقة على نطاق واسع وتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال الاعتماد على تشغيل الوحدات الإنتاجية بالكلية، وتم تصنيع مفروشات وملابس خاصة بأسبوع شباب الجامعات من خلال كليات الجامعة المختلفة، حيث قامت كلية الفنون التطبيقية بالتعاون بين مركز تصميم وتكنولوجيا المنسوجات ومركز التطوير والبحوث بتنفيذ عدد 4000 كوفرتة للمدن الجامعية بالجامعة ضمن التجهيزات الخاصة بمفروشات أسبوع شباب الجامعات.

استعداد ا لأسبوع شباب الجامعات كلية الفنون تطبع 5000 تيشيرت بشعار وتميمة قنديل رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية تطبع 5000 تيشيرت بشعار وتميمة الأسبوع

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