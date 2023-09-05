"الساحر لم يمثل سينما تاني بسببها".. كواليس المشاهد المحذوفة من "إبراهيم الأبيض"

جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فيلم إبراهيم الأبيض وعدد المشاهد التي حذفت منه، والكواليس المتعلقة بالفيلم.

وضمن المنشورات ما قاله أحمد عطية والذي جاء نصه كالتالي: "أنا كنت مغرم بفيلم إبراهيم الأبيض لأني مكنتش مصدق إن السينما عندنا تقدر تقدم فيلم بالكمال دا في الكتابة واللغة والسرد والأحداث والموسيقى والإخراج والأداء، الفيلم كان "ماستر بيس" لكن كان عندي فضول إن في حاجة ناقصة التحفة الفنية دي وهي إزاي عمل فني بالقوة دي يبقي فيه ثقوب زي إزاي عبد الملك زرزور عشق حورية فجأة كدا بدون مقدمات وإزاي بقي عبد الملك زرزور بالقوة دي.

ومين شخصية سيد رجب وليه بيثق فيه رغم أنه مش من العيل؟ ومين البنت اللي عايشة مع عشري وإبراهيم دي وايه لازمة ظهورها في الفيلم، وأخيراً باسم سمره في دور مهدي بدور يدخل يخلص علي أبو إبراهيم الأبيض في مشهد ١٠ ثواني ويمشي ازاي.

اكتشفت إن في مشاهد كامله تقارب تلت ساعة بتحكي كل دا اتحذفت بسبب ان احمد السقا حس ان محمود عبد العزيز وباسم سمرة، واكلين الدنيا منه في الفيلم ومش هيكون نجم الفيلم لو اتعرض بيهم.

فضولي دفعني اجيب سيناريو الفيلم كله واقراه، قصة عبد الملك زرزور بتبدا انه كان فتوة صاعد في زمن نهاية سيطرة الفتوات وبداية القبضة الأمنية للشرطة وظهور الجر يمة المنظمه زرزور اتجوز المعلمة نور القلوب، أخت اأبر تجار مواشي في مصر ليها ١٧ أخ معلمين وهي بنت وحيده عليهم، ولكن زرزور بيتفاجئ إنها قبيحة الشكل جداً، عاش زرزور وهو متقبل مصير زواجه البائس لحد ما شاف حوريه بترقص ف فرح وهي شافته بيبص عليها فكملت برقصه خاصه ليه وهي باصاله وقع في غرامها وابتدي يقابلها من ورا زوجته.

لحد ما في يوم وهو بيقابلها وبيديها عقد هدية تشوفه مراته نور القلوب ، وتحكم عليه يخلص علي حورية قدامها ياما هتجيب اخواتها الـ١٧ يمحوه من علي وش الأرض لكن زرزور خلص علي نور القلوب قدام حورية.

وهنا بيظهر دور سيد رجب اللي كان تاجر الواح تلج بيستنجد بيه زرزور فيلفوا نور القلوب بشاش ويحطوها جوا ألواح تلج عشان ريحتها متطلعش ويبلغ زرزور اخواتها ال١٧ بغيابها ويجوا يدوروا عليها في كل شبر وفي البيارات والمدافن والدكاكين والبيوت بيت بيت وفضلت نور القلوب ف التلج من الصيف للصيف عشان ياخد زرزور بعدها فلوسها ويبدأ امبراطورية عبد الملك زرزور وقصته مع حورية.

نرجس اللي متشاور عليها بالأصفر هي عشيقة باسم سمرة (مهدي بدور) وابراهيم ضحك عليها و اوهمها بالحب لما بدور اتحبس عشان لما يطلع يجي يدور عليها ويروح لابراهيم برجليه عشان ياخد بتار أبوه منه في مشهد كن اتكلم باسم سمرة انه فضل متشعلق ٤ ساعات بسببه عشان يصورة ولما بدور يعرف إن إبراهيم ابن واحد نكره هو خلص عليه زمان هيقوله ابوك كلب وراح وهيم وت نفسه بدل يم وت علي إيد إبراهيم الأبيض

بسبب حذف المشاهد دي محمود عبد العزيز خد قرار انه مش هيمثل سينما تاني ومعملش أي فيلم من ساعتها واتجه للمسلسلات فقط.



رد مؤلف الفيلم العباس أبو الحسن

وبعد هذا المنشور انهالت موجة من التعليقات، فقال السيناريست العباس أبو الحسن": كل حاجة أنت قولتها صح ما عدا أن سراج زرزور مش صاحب دكانة التلج، هو اخو عبدالملك زرزور، ودة موجود في الصحف الجنائية اللي كان مفروض تظهر مع أول ظهور كل شخصية من عيلة زرزور في العاركة الأولى لما راح إبراهيم يرجع الكيس اللي ضاع من عشري.

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