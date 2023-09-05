الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزيرة التخطيط: مصر زادت قرابة 25 مليون نسمة خلال 10 سنوات

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

أكدت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، أن هناك تحديا كبيرا بين الزيادة السكانية والتنمية، لافتة إلى أن هذه القضية قديمة، مشيرة إلى أن هناك اقتصاديا كبيرا قال إنه مع الوقت سيكون هناك فجوة بين الغذاء والسكان.

وقالت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها، بجلسة العمل الأولي بالمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، إن هناك علاقة شديدة جدا بين حجم السكان ومتوسط دخل الدولة، معقبة: “تعدادنا على مستوى العالم 8 مليارات نسمة وسنقترب من حوالي 10 مليارات نسمة فى 2050”.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن المليار الثامن 70% منه من الدول النامية وذات الدخل المتوسط الأدنى، وعندما نصل إلى المليار العاشر 90% منه سيكون للدول ذات الدخل المتدني”.

كما نوهت وزيرة التخطيط، إلى أن فى مصر وعلى الرغم من الجهود التي بذلت فى السنوات الأخيرة لإبطاء معدلات الإنجاب، إلا أن الزيادة كل عشر سنوات حجمها أكبر، حيث إن مصر خلال العشر سنوات الأخيرة زادت قرابة 25 مليون نسمة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، في العاصمة الإدارية، تحت عنوان «أجل تنمية مستدامة»، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 شخص من مصر ودول العالم، حسب فضائية "إكسترا نيوز".

وتشمل فعاليات المؤتمر، والذي ينعقد في العاصمة الإدارية، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والاستراتيجية العامة للصحة في مصر، في ضوء اهتمام القادة السياسيين بالنظام الصحي في مصر والقضايا السكانية.

الزيادة السكانية التخطيط وزيرة التخطيط الزيادة السكانية والتنمية

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