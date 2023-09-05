أمين عام الأمم المتحدة يطالب بتصحيح مسارات نظام التمويل العالمى لتحفيز النمو الأخضر

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على دعم الأمم المتحدة لقارة أفريقيا في سعيها للاعتماد على الطاقة المتجددة.

ندعم مواجهة إفريقيا لتغير المناخ تحت قيادة الاتحاد الأفريقي

وأضاف، خلال كلمته على هامش مشاركته في اليوم الثاني لقمة المناخ الإفريقية في كينيا، أنه تم إطلاق برنامج جديد لدعم مواجهة إفريقيا لتغير المناخ تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أنه يجب تصحيح المسارات ضمن نظام التمويل العالمي لكي تعمل على تسريع جميع المشاريع التنموية الجديدة ضمن تحفيز النمو الأخضر.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن القارة الإفريقية بحاجة إلى أنظمة مالية عالمية بإمكانها تقديم آليات تخفيف الديون، بالإضافة إلى إطالة مدة العقود وتخفيض نسب الفوائد، كما يجب تغير نماذج الأعمال للمصارف والبنوك متعددة الجنسيات لكي تقوم بتوفير قروض ذات فوائد جيدة لمساعدة الدول النامية.