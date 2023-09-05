بعد بيع حصة منها لـ"جلوبال".. "الشرقية للدخان" تُحقق صافي ربح قياسي

النصيب الأساسي للسهم من الأرباح يسجل 2.98 جنيه للسهم بنسبة نمو بلغت 85%

أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" نتائج أعمال العام المالي المنتهي في 30يونيو 2023 والتي أظهرت تحقيق الشركة صافي ربح قياسي قدره 7.7 مليار جنيه تقريباً عن العام المالي المنتهي في يونيو 2023، بزيادة نسبتها 90٪ على أساس سنوي مقارنة بـ 4 مليارات جنيه، تم تحقيقها في فترة المقارنة السابقة.

وحققت الشركة هامش صافي ربح قياسي بنسبة 43٪ عن نفس الفترة، مقارنة بهامش صافي ربح 24٪ تم تسجيلها في فترة المقارنة.

وبحسب بيان للشركة اليوم، أظهرت النتائج المالية زيادة صافي إيرادات الشركة بنسبة 5٪ على أساس سنوي، حيث سجلت 18 مليار جنيه مقابل 17,1 مليار جنيه عن العام الماضي. وعن نفس الفترة، سجلت الشركة مجمل ربح قدره 8,2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 5٪ على أساس سنوي مقارنة بـ 7,8 مليار جنيه، كما حققت هامش مجمل ربح 46٪ للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، فيما سجل النصيب الأساسي للسهم من الأرباح 2.98 جنيه للسهم بنسبة نمو بلغت 85%.

أما عن الأداء التشغيلي، نجحت الشركة في تحقيق إجمالي مبيعات (شاملة الضرائب) قدره 66 مليار جنيه، وارتفعت مبيعات السجائر المحلية بمقدار 13٪ علي أساس سنوي حيث سجلت الشركه من قطاع السجائر المحلية مبيعات وصلت إلى 16,5 مليار جنيه مقارنه بـ 14,5 مليار جنيه خلال العام الماضي، وزياده في مبيعات منتجات المعسلات بمقدار 52٪ أيضا على أساس سنوي ليسجل مبيعات بقيمة 203 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 133 مليون جنيه في العام الماضي.

ويعد هذا العام استثنائياً بكل المقاييس، فقد تمكننت الشركة من تحقيق نتائج غير مسبوقة على الرغم من التحديات التي شهدتها بما في ذلك ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والزيادة المستمرة في التكاليف، ولكنها نجحت في التغلب على هذه التحديات بل وتحقيق صافي أرباح قياسي.