الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد غياب 5 أشهر..

"القاهرة الإخبارية” تكشف تفاصيل أولى رحلات مصر للطيران إلى "بورتسودان"

مصر للطيران
مصر للطيران

كشف الإعلامي محمد إبراهيم آخر التطورات حول وصول أولى رحلات شركة "مصر للطيران" إلى مطار بورتسودان شمال شرق السودان، بعد إقلاعها من مطار القاهرة فجر اليوم.

قيادات البعثات الدبلوماسية والأجهزة الإعلامية تستقبل رحلة مصر للطيران

وقال، خلال مداخلة له عبر تطبيق زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية" من مطار بورتسودان، إن الرحلة تعد رقم 865، وتحمل على متنها 212 راكبًا، متابعًا أن مطار بورتسودان شهد حضورًا كبيرًا من قبل قيادات البعثات الدبلوماسية والأجهزة الإعلامية.

وأوضح أن رحلة مصر للطيران اليوم تأتي بعد غياب دام لأكثر من 5 أشهر بسبب الاضطرابات التي شهدتها الخرطوم، مؤكدًا أن هناك تدفقا كبيرًا من السودانيين من مصر باعتبار العلاقات الثنائية المشتركة، مما يعود على السودان بفوائد اقتصادية مجددًا في المجال الجوي بين الدولتين.

مصر للطيران رحلة مصر للطيران السودان مطار بورتسودان بورتسودان

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