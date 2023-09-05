القنصل المصرى ببورتسودان: الرحلات بين مصر والسودان ستكون منتظمة أسبوعيًا

عبّر القنصل المصري في السودان عن سعادته في وصول أولى رحلات شركة "مصر للطيران" إلى مطار بورتسودان شمال شرق السودان.

وقال، خلال تصريحات خاصة لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن جميع القيادات السودانية شاركت اليوم في مراسم الاستقبال لأول طائرة تصل لمطار بورتسودان، منوهًا بأن تلك الإجراءات التي قدمتها مصر لتيسير الرحلات لمطار بورتسودان ليس بجديد على جمهورية مصر العربية في ضوء علاقتها المتميزة التي تربط بين مصر والسودان حكومة وشعبًا.

وتابع: اليوم نشهد احتفالًا بالزيارة الأولى لأول طائرة بطيران منتظم بين مصر والسودان، وبين العالم والسودان، مؤكدًا أن الرحلات بين مصر والسودان ستكون منتظمة أسبوعيًا تعمل على التواصل الشعبي والأسري بين السودان وأشقائهم في مصر.

أول شركة عالمية تأتي لـ بورتسودان منذ أحداث العنف أبريل الماضي

وأكد أن حركة الطيران ستساعد الأشقاء في السودان للوصول إلى جميع أنحاء العالم عن طريق مصر، بالتزامن مع زيارة السودانيين أسرهم في مصر المتواجدين حاليًا.

وشكر، "مصر للطيران" على مجهوداتها الكبيرة في تنظيم الرحلة، متمنيًا أن تكون بداية لجميع الرحلات المنتظمة بين مصر والسودان، باعتبارها أول شركة عالمية تأتي إلى بورتسودان منذ أحداث العنف الذي اندلع 15 أبريل الماضي.