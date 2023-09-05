الجارديان البريطانية: صيف 2024 أكثر سخونة ودرجات حر قياسية

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، بعد أن شهدت أمريكا صيفًا قياسيًا من موجات الحر هذا العام، وتوقعات بأن يكون الصيف المقبل لعام 2024 أكثر سخونة.

وأكد التقرير: “كانت محاولة البقاء هادئًا وآمنًا بمثابة تحدي غير مسبوق، فكان هناك ارتفاع في الوفيات المرتبطة بالحرارة، وتعرضت الشركات والمنظمات لضغوط أكبر لحماية العمال في الولايات المتحدة وغيرها، وكان المسؤولون من البلدات الصغيرة إلى البيت الأبيض يتدافعون للرد”.

ويقول علماء المناخ، إن الحرارة وغيرها من الأحوال الجوية القاسية تتماشى مع ثلاثة عقود من التنبؤ العلمي وسط انبعاثات الكربون المستمرة للبشرية، ويكون في الواقع قمة جبل الجليد مقارنة بما سيأتي.

وبينما تحتفل الولايات المتحدة بعيد العمال، وهو علامة غير رسمية لنهاية الصيف، فإننا ننظر إلى ما قد نواجهه في العام المقبل من منظور علوم المناخ، وحماية العمال وما تفعله المدن للاستجابة.

هل سيكون الصيف القادم أكثر حرارة أم برودة؟

وقالت الجارديان: “إذا كنت تعتقد أن هذا العام كان حارًا للغاية، فقد يكون عام 2024 تجربة غير سارة”.

وحذر علماء المناخ من أن الاتجاهات تشير إلى أن العام المقبل سيكون الأكثر سخونة على الإطلاق.

ويكمن سبب هذه التنبؤات في ظاهرة النينيو التي تكتسب قوة حاليًا، ومن المرجح أن تساعد درجات الحرارة العالمية على الوصول إلى مستويات قياسية في السنوات الخمس المقبلة.

وبدأت ظاهرة النينيو، وهي ظاهرة مناخية طبيعية دورية، حيث ترتفع حرارة أجزاء من المحيط الهادئ الاستوائي وتتسبب في ارتفاع درجات الحرارة العالمية، في التشكل في وقت سابق من هذا العام، ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها في فصل الشتاء، وهذا يعني أن أقوى فترة من ظاهرة النينيو من المرجح أن تحدث في العام المقبل، مما يزيد من تأجيج الحرارة الناجمة عن تغير المناخ الناجم عن أنشطة بشرية.

وعلى الرغم من أن هناك احتمال بنسبة 50% تقريبًا أن يكون هذا العام هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق، كما قال العلماء؛ إلا أن هناك فرصة أكبر بكثير لتسجيل هذا الرقم القياسي في عام 2024.

وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، هناك احتمال بنسبة 98% أن يكون أحد تلك الأعوام هو الأكثر سخونة على الإطلاق، وستكون السنوات الأكثر سخونة على الإطلاق، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.