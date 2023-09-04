"خلود السيد" طالبة تحتفل بتخرجها بطرف صناعي وزملائها يعدون ممر شرفي لها

سلط برنامج "مساء dmc"، الضوء على احتفال الطالبة خلود السيد، بتخرجها على طرف صناعي، مع إقامة زملائها ممر شرفي لها وسط فرحة كبيرة لها.

وعبرت خلود خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية "dmc"، عن سعادتها لانتشار فيديو تخرجها، مؤكدة أن كل ابتسامة لها كانت رسالة أمل لمن تعرضوا لنفس ظروفها.

وكشفت أن الحياة لا تقف ولكن هذا بداية لحياة جديدة، مشيرة إلى أنها تعرضت لحادث قبل عامين، وحدث لها بتر وكسر في القدم الشمال وكسر في القدم اليمنى، وبدعم من أهلها استطاعت أن تكمل حياتها.

الرضا بالابتلاء هو من أهم أسباب تقبل وضعها

وأكدت أن الرضا بالابتلاء هو من أهم أسباب تقبل الوضع، موضحة أنها تعرضت لبتر ثاني بعد البتر الأول بسبب مشاكل تعرضت لها في قدمها وقابلت ذلك بالرضا بالإضافة إلى دعم عائلتها لها.