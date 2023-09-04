الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بدء حفل ياسين التهامي بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

ياسين التهامي
ياسين التهامي

بدأ، مساء الإثنين، حفل شيخ المنشدين  ياسين التهامي المقام على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته ٣١ الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

ويشهد مسرح الحفل حضور جماهيري كبير ملأ المسرح على اخره ليرفع شعار كامل العدد.

يحضر الحفل الإعلامي د.محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور” والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان ايهاب فهمي والفنان عمرو رمزي.

ويقدم ياسين مختارات من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشار واسع وقاعدة جماهيرية كبيرة.

ياسين التهامي مهرجان القلعة مهرجان القلعة الدولي مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء دار الأوبرا المصرية

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