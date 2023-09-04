رمضان صبحي يتعافى من الضامة.. وماييلي ينتظم بمعسكر منتخب الكونغو

تعافى رمضان صبحي جناح نادي بيراميدز، من الإصابة التي لحقت به خلال الأيام الأولى من معسكر الإعداد المقام حاليا في تركيا.

وشارك في التدريبات الجماعية وبات جاهزا تماما للمباريات المقبلة.

وأصيب رمضان صبحي بمزق في العضلة الضامة، خلال الأيام الأولى من المعسكر وخضع لبرنامج تأهيلي مكثف صباحا ومساء للتعافي من الإصابة.

وغاب عن المباريات الودية الثلاثة الأولى التي خاضها الفريق في معسكره بمدينة بوردور التركية.

رمضان صبحي

وعاد رمضان صبحي، للمشاركة بصورة طبيعية في مران الكرة كاملا اليوم لأول مرة، وظهر بمستوى متميز وبات جاهزا لضربة بداية الفريق في مشواره بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستهل السماوي مسيرته بدوري الأبطال، عندم يلتقي مع الجيش الرواندي، يوم 17 سبتمبر الجاري في دور الـ32 من البطولة القارية بالعاصمة كيجالي.

رمضان صبحي

بينما تقام مواجهة الإياب هنا بالقاهرة، وتحديدا على ملعب الدفاع الجوي، أحد أيام 29 أو 30 من الشهر ذاته، أو الأول من أكتوبر المقبل.

ماييلي يغادر معسكر بيراميدز للانضمام لمعسكر منتخب الكونغو

ومن جانب آخر، غادر المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، معسكر الفريق السماوي، في مدينة بوردور التركية، من أجل الانضمام لمعسكر منتخب الكونغو خلال التجمع الدولي الحالي في شهر سبتمبر.

رمضان صبحي

وتلقى ماييلي دعوة من المنتخب الكونغولي، للانضمام إلى صفوفه في معسكر سبتمبر تحضيرا لخوض مباراة السودان، في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، والمحدد لها يوم السبت المقبل في الكونغو.

كما يشارك اللاعب في مباراة الكونغو وجنوب أفريقيا الودية المحدد لها يوم ١٢ سبتمبر الجاري، على استاد أورلاندو بجنوب أفريقيا، على أن يطير مباشرة إلى العاصمة الرواندية كيجالي والالتحاق ببعثة بيراميدز بدوري الأبطال.

رمضان صبحي

ويشارك بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا،لأول مرة في تاريخه، بعدما جاء في المركز الثاني، بجدول ترتيب الدوري الموسم المنتهي، برصيد 73 نقطة، حصدها من 22 فوز، و7 تعادلات و5 هزائم.