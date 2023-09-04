الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رمضان صبحي يتعافى من الضامة.. وماييلي ينتظم بمعسكر منتخب الكونغو

رمضان صبحي
رمضان صبحي

تعافى رمضان صبحي جناح نادي بيراميدز، من الإصابة التي لحقت به خلال الأيام الأولى من معسكر الإعداد المقام حاليا في تركيا.

وشارك في التدريبات الجماعية وبات جاهزا تماما للمباريات المقبلة.

وأصيب رمضان صبحي بمزق في العضلة الضامة، خلال الأيام الأولى من المعسكر وخضع لبرنامج تأهيلي مكثف صباحا ومساء للتعافي من الإصابة.

وغاب عن المباريات الودية الثلاثة الأولى التي خاضها الفريق في معسكره بمدينة بوردور التركية.

رمضان صبحي
رمضان صبحي 

وعاد رمضان صبحي، للمشاركة بصورة طبيعية في مران الكرة كاملا اليوم لأول مرة، وظهر بمستوى متميز وبات جاهزا لضربة بداية الفريق في مشواره بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستهل السماوي مسيرته بدوري الأبطال، عندم يلتقي مع الجيش الرواندي، يوم 17 سبتمبر الجاري في دور الـ32 من البطولة القارية بالعاصمة كيجالي.

رمضان صبحي
رمضان صبحي 

بينما تقام مواجهة الإياب هنا بالقاهرة، وتحديدا على ملعب الدفاع الجوي، أحد أيام 29 أو 30 من الشهر ذاته، أو الأول من أكتوبر المقبل.

ماييلي يغادر معسكر بيراميدز للانضمام لمعسكر منتخب الكونغو

ومن جانب آخر، غادر المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، معسكر الفريق السماوي، في مدينة بوردور التركية، من أجل الانضمام لمعسكر منتخب الكونغو خلال التجمع الدولي الحالي في شهر سبتمبر.

رمضان صبحي
رمضان صبحي 

وتلقى ماييلي دعوة من المنتخب الكونغولي، للانضمام إلى صفوفه في معسكر سبتمبر تحضيرا لخوض مباراة السودان، في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، والمحدد لها يوم السبت المقبل في الكونغو.

كما يشارك اللاعب في مباراة الكونغو وجنوب أفريقيا الودية المحدد لها يوم ١٢ سبتمبر الجاري، على استاد أورلاندو بجنوب أفريقيا، على أن يطير مباشرة إلى العاصمة الرواندية كيجالي والالتحاق ببعثة بيراميدز بدوري الأبطال.

رمضان صبحي
رمضان صبحي 

ويشارك بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا،لأول مرة في تاريخه، بعدما جاء في المركز الثاني، بجدول ترتيب الدوري الموسم المنتهي، برصيد 73 نقطة، حصدها من 22 فوز، و7 تعادلات و5 هزائم.

رمضان صبحى بيراميدز مران بيراميدز الكونغولي فيستون ماييلي معسكر بيراميدز الخارجي بتركيا معسكر منتخب الكونغو

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

استعلم فورا| رابط نتيجة ملاحق الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب