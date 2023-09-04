الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة يُصدر قرارين جديدين.. فما هما؟

أحمد عيسى وزير السياحة
أحمد عيسى وزير السياحة والآثار

أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قرارين وزاريين، بتشكيل لجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار.

وستضم كل لجنة منهما ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة التابعة له اللجنة من ذوي الخبرة ويختارهم مجلس كل منهما، ويكون لهذه اللجان الاستعانة بمن تراه لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.

اختصاصات اللجان

تختص هاتان اللجنتين بمباشرة مهام كل من مناقشة الخطة السنوية للمراجعة الداخلية التي يعدها الرئيس التنفيذي للهيئة أو الأمين العام للصندوق كل فيما يخصه وتقديم تقرير بذلك لمجلس الإدارة التابعة له كل لجنة، وكذلك تلقي تقارير المراجعة الداخلية التي تقدم لذات المجلس بموجب هذه الخطة وتقديم المقترحات بما يكفل رفع مستوى وكفاءة الأداء.

كما تختص أيضاً بتلقي التقارير التحليلية الربع سنوية للأداء الفعلي التي يعدها الرئيس التنفيذي للهيئة أو الأمين العام للصندوق كل فيما يخصه مقارنة بالخطط السنوية واستخلاص النتائج منها وتقديم المقترحات بشأنها لمجلس الإدارة التابعة له كل لجنة، بالإضافة إلى إعداد تقارير ربع سنوية بنتائج اجتماعاتها للعرض على مجلس الإدارة التابعة له. 

ووفقاً لهذه القرارات، فمن المقرر أن تختار كل لجنة بين أعضائها رئيساً لها في أولى جلسات انعقادها، وتُعقد كل منها اجتماعاتها أربع مرات سنوياً على الأقل، أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب من رئيس مجلس الإدارة التابعة له اللجنة.

وكان قد قال علاء الغمري، عضو غرفة شركات السياحة، إن شركات السياحة بدأت تشغيل رحلات العمرة وتتوالى الشركات في إنهاء إجراءاتها ومراجعة البيانات الخاصة بالمعتمرين وإصدار الباركود الخاص بهم قبل السفر للأراضى الحجازية.

أضاف الغمري، لـ"الدستور"، أن  أسعار رحلات العمرة الحالية تبدأ من 25 ألف جنيه، موضحًا أن هذه الأسعار مستمرة حتى موسم عمرة المولد النبوى وتختلف الأسعار على حسب البرنامج السياحى المقدم له الحاج، لافتًا إلى أن الإقبال الحالى على رحلات العمرة ضعيف نظرًا لبدء الموسم وخروج المواطنين من المصايف واستعدادهم لبدء العملية الدراسية لأولادهم، فالحالة الاقتصادية التي يعيشها المواطن وما عليه من التزام مؤثرة بشكل كبير على موسم العمرة.

وزير السياحة والآثار تنشيط السياحي صندوق دعم السياحة والآثار رفع مستوى وكفاءة الأداء المراجعة الداخلية والحوكمة

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