الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 1689 قضية وتحرير 226 مخالفة للمحال بسبب الإغلاق

مخالفة
مخالفة

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

 

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1689 قضية متنوعة.

 

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 14879 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 399 قضية في عدة مجالات، أبرزها: «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

 

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

 

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 84 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات، أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية- مخالفات مبانٍ- محال بدون ترخيص)، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى أنواعها.

 تحرير 226 مخالفة للمحال التى لم تلتزم بقرار الإغلاق 

كما أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، تحرير 226 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

ونص القرار بمادته الأولى على «أن تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بترشيد الاستهلاك الكهربائى بجميع المبانى والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالإغلاق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها».

 

قطاع الأمن الاقتصادي الحملات الأمنية مخالفات مبان مجلس الوزراء وزارة الداخلية

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