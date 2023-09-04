الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يسافر إسبانيا لإلقاء محاضرات فنية مع مدربين عالميين

أوسوريو
أوسوريو

توجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى إسبانيا، بعد تلقيه دعوة لإلقاء محاضرات فنية مع العديد من المدربين العالميين.

وأكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، أن أوسوريو سلم البرنامج الخططي والفني الذي سيتم تنفيذه في المعسكر، لمدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد.

وأشار عبد الواحد السيد إلى أن المدير الفني سيعود إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل من أجل قيادة معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة مساء اليوم الاثنين في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض  مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

 

معسكر مغلق

ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكره المغلق في التاسعة مساء اليوم بأحد فنادق مصر الجديدة استعدادا للموسم الجديد وخوض منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وخاض الزمالك تدريبه الأخير صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وتم إخطار اللاعبين بموعد الانتظام في المعسكر مساء اليوم.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض  مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

انتظام الدوليين بمعسكر المنتخب

وانتظم  اليوم الاثنين رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد سيد"زيزو" حسام عبد المجيد" في معسكر المنتخب الأول استعداداً لخوض مباراتى إثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، وودية تونس والمقرر لهما يومى 8 و12 سبتمبر الجارى.

وفي نفس الوقت انضم كل من محمد طارق وحاتم سكر ثنائي الفريق الأبيض لمعسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لخوض مباراتي روسيا الوديتين.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة مساء اليوم الاثنين في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض  مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

الزمالك اسبانيا عبد الواحد السيد احمد مجدي مدحت عبد الهادى بنادي الزمالك

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