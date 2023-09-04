الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سيناتورة أمريكية تؤكد قرب التصويت على بدء إجراءات عزل بايدن وتدهور قواه العقلية

بايدن
بايدن

أعلنت عضو الكونجرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين عن تصويت مرتقب حول الشروع بإجراءات لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأكدت أنه "سيتم التصويت على فتح هذا التحقيق لعزله".

وكتبت عضوة الكونجرس تايلور غرين في حسابها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الوقت قد حان كي يقدّم بايدن جميع الاتصالات التي أجراها باسمه أو بأسماء مستعارة، فضلا عن كافة البيانات المصرفية ومصادر الدخل وسجلات الزائرين وتفاصيل الاجتماعات من منزله في ديلاوير".

وأردفت قائلة: "بالإضافة إلى قائمة الأدوية التي تخفي حقيقة تدهور صحته الذهنية"، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أيد في حديث له يوم الجمعة الماضي إجراء تصويت على بدء تحقيق لعزل بايدن.

وتجدر الإشارة إلى شبكة "سي إن إن" كانت قد ذكرت في نهاية أغسطس أن مكارثي وعددا من كبار ممثلي الحزب الجمهوري بدأوا في تشكيل استراتيجية لبدء تحقيقات تندرج في إطار إجراءات عزل بايدن.

وفي وقت سابق، أفاد مكارثي بأن المعلومات التي جمعها الجمهوريون "تسمح له بإثارة مسألة عزل بايدن".

ووفقا له، فإن عائلة الرئيس الأمريكي منخرطة في "ثقافة الفساد".

ومن جهتها أيضا، قالت تايلور جرين إن التحقيق في إجراءات عزل بايدن قد يبدأ في سبتمبر.

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