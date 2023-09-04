الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

20 مليونًا و977 ألف مشتغل بأجر نقدى خلال الربع الثانى لعام 2023

أجر نقدى
أجر نقدى

قدرت نشرة وزارة العمل للربع الثاني (أبريل - يونيو) لعام 2023، إجمالي عدد المشتغلين بأجر نقدي 20.977 مليون مشتغل "17.939 مليون ذكور، 3.038 مليون إناث" بنسبة 72.8% من إجمالي المشتغلين، بينما كان 74% في الربع السابق، مقابل 73.6% فى الربع المماثل من العام السابق.

عدد المشتغلين من أصحاب الأعمال 875 ألف مشتغل

وسجل عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 875 ألف مشتغل "830 ألف مشتغل ذكور، 45 ألف مشتغلة إناث" بنسبة 3% من إجمالي المشتغلين، بينما كان 2.9% في الربع السابق مقابل 3.2% فى الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.491 مليون مشتغل "4.945 مليون مشتغل ذكور، 546 ألف مشتغلة إناث" بنسبة 19.1% من إجمالي المشتغلين، بينما كان 18.5% في الربع السابق مقابل 18.3٪ فى الربع المماثل من العام  السابق.

وبلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال، مشروعات "داخل الأسرة" بدون أجر 1.458 مليون مشتغل "573 ألف مشتغل ذكور، 885 ألف مشتغلة إناث" بنسبة 5.1% من إجمالي المشتغلين، بينما كان 4.5% في الربع السابق، مقابل 5% فى الربع المماثل من العام السابق. 

مشتغل وزارة العمل عدد المشتغلين أجر نقدي ذكور إناث

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