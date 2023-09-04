الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سمير فرج: المشروعات الخدمية في سيناء تُشعر المواطنين بالانتماء

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

كشف اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، عن تفاصيل ما يحدث في  سيناء من تنمية ساهمت بدورها في تحقيق الأمن القومي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"علي مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، إنه كان لا بد من القضاء على الإرهاب أولا ثم الشروع في التنمية لأنه لا يوجد مستثمر يأتي لمصر وبها إرهاب.

وأضاف أن خدمات الدولة لأبناء سيناء تشعرهم بالانتماء حيث توفر لهم الدولة مشروعات ومدارس وجامعات.

وأشار إلى أن سيناء كانت بوابة للتخريب والإرهاب والهجوم على مصر منذ 4 آلاف عام وتحديدًا أيام الهكسوس وصولا إلى الكيان الإسرائيلي والإرهاب.

وأوضح أن الرئيس السيسي أكد مبكرًا أن تأمين سيناء يكون من خلال تعميرها، مشيراً إلى أن الرئيس تسلم تأمين سيناء منذ أن كان مديرا للمخابرات الحربية بعدما كان تأمينها من مهام وزارة الداخلية.

سيناء صدى البلد سمير فرج على مسئوليتي الإرهاب

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