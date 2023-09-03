مجدي بدران يكشف أسباب عودة كورونا: هل سنعود للإغلاق؟

أكد د.مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، ضرورة غسل الأيادي باستمرار، وغسل الأسطح، خاصة وأن فيروس كورونا يستمر على الأسطح بعد الطفرات التي حققت مؤخرًا يستمر 8 أيام.

أشار بدران، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إلى ضرورة ارتداء الكمامة وتعقيم الأسطح وغسل الأيادي، وتحقيق التباعد الاجتماعي، موضحًا أن هناك إمكانية لتعقيم الأسطح من خلال الكلور الذي يستطيع أن يقتل فيروس الإيدز في نفس الوقت.

وتابع أن كورونا حقق ركودًا اقتصاديًا لم يحدث في العالم من قبل، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا لا يتكاثر فقط في الشتاء ولكن طوال العام.

وشدد على أن هناك 3 آلاف شخص توفوا بكورونا خلال الفترة الأخيرة من مختلف دول العالم، وهذا الأمر ألغى فكرة تكاثر الفيروس خلال فصل الشتاء فقط، لافتًا إلى أن أحد أسباب انتشار الفيروس هو عدم تحقيق التباعد الاجتماعي، والتزاحم في النوادي والمصايف.

المتحورات الجديدة لكورونا لديها القدرة على الانتشار

وأكد أن المتحورات الجديدة لكورونا لديها القدرة على الانتشار، ولكن ليس لديها القدرة على القتل بصورة كبيرة، لكن لا يوجد ضمان لعدم تحور الفيروس خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن احتمال حدوث إغلاق لحدود البلاد أو وقف حركة السفر عالميًا أمر ضعيف، لكن لا نستطيع أن نجزم طريقة تطور الفيروس خلال الفترة المقبلة.