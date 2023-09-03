مصادر: إعادة تشكيل مجلس إدارة "الشرقية للدخان".. وإنهاء أزمة السجائر قريبًا

كشفت مصادر مطلعة عن إعادة هيكلة مرتقبة في تشكيل مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) عقب الإعلان اليوم رسميًا عن بيع حصة بنسبة 30% لشركة جلوبال الإماراتية بقيمة تبلغ 625 مليون دولار.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن تغيير مجلس الإدارة يتم عقب استحواذ المستثمر الإماراتي على حصة الأغلبية في أسهم الشركة بنسبة 30٪ حيث كانت تمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حصة تبلغ حوالي 50.9 من أسهم الشرقية للدخان وعقب البيع وصلت الحصة إلى 20.9% من أسهم الشرقية للدخان.

وأكدت المصادر أن تمثيل العضو المنتدب التنفيذي من المفترض أن يكون من خلال المستثمر الإماراتي، كونه يمتلك حصة الأغلبية، بينما يكون هناك تمثيل في عضوية مجلس الإدارة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

كما أكدت المصادر أن توفير شركة جلوبال الإمارتية مبلغ 150 مليون دولار لشراء المادة الخام سيعمل على زيادة إنتاج الشركة وحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر في السوق قريبًا.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد مساء اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية استحواذ على ٣٠٪ من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، لصالح شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية.

حضر توقيع الاتفاقية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال.

ووقع على الاتفاقية كل من عماد الدين مصطفي خالد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشيخة لُبني القاسمي، ممثلة شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة.

وقال وزير قطاع الأعمال: إنه بموجب الاتفاقية الموقعة اليوم تستحوذ شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" على ٣٠% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (ايسترن كومبانى) بمبلغ ٦٢٥ مليون دولار أمريكي، بما يعادل مبلغ (تسعة عشر مليارًا وثلاثمائة وستة وثلاثين مليونًا وستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه مصري) (١٩,٣٣٦,٦٢٥,٠٠٠ جنيه)، مع قيام المشتري بتوفير مبلغ ١٥٠ مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

وأضاف الوزير: تعد هذه الصفقة تأكيدًا على عزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في شتى القطاعات.

وتابع: تأتي هذه الاتفاقية لتتماشى مع التوجهات الحالية بشأن طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة، وتعزيز فرص الاستثمار، والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى تحسين المركز المالي للشركات وتحقيق أكبر قدر من الحوكمة.

وبموجب الاتفاقية تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة قدرها ٢٠.٩٪؜ من رأس مال الشركة الشرقية، وهى شراكة استراتيجية تسهم في تطوير هذه الصناعة وتحقيق الاستقرار للسوق والمحافظة على حقوق العاملين.