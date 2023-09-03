هشام خرما: مهرجان القلعة الدولي للموسيقي "مولود كبير"

علق الموسيقار هشام خرما، على انطلاق فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته الـ31.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد: "بحب أعزف وانا قصاد الأهرامات أو في القلعة".

وأضاف "مبسوط من مشاركتي السنة دي في مهرجان القلعة وأتمنى المهرجان يخرج بأحسن شكل وبحب مهرجان القلعة؛ لأنه مولود كبير والمكان عريق".

وتابع "هقدم حاجات قديمة وعامل حاجات مقطوعات موسيقية فيها إعادة توزيع، واحنا وسط جمهور كبير وفي أذواق مختلفة وطالما المبدع بيقدم حلو يستمر والحلو هو اللي بيفرض نفسه والفن هو اللي بيتكلم في النهاية".