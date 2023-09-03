ارتفاع عدد الاتفاقيات الثنائية التراكمية التي وقعتها الدول العربية

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إن إجمالي عدد الاتفاقيات الثنائية التراكمية التي وقعتها الدول العربية بنهاية مارس 2023 قد ارتفع ليبلغ 929 اتفاقية تمثل 16% من الإجمالي العالمي بمتوسط بلغ 44 اتفاقية للدولة.

وتابعت المؤسسة في تقرير لها حصل "الدستور" على نسخة منه، أن متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشر عدد اتفاقيات الاستثمار الثنائية المرصودة من الأونكتاد شهد ارتفاعًا طفيفًا ليظل أفضل من متوسط الترتيب العالمي، استمرارًا لجهود الدول العربية في تشجيع وحماية الاستثمارات على أراضيها من خلال توقيع اتفاقيات الاستثمار الثنائية.

وحققت 10 دول عربية تحسنًا في ترتيبها في مؤشر الاتفاقيات الثنائية خلال الربع الأول من عام 2023، بينما استقر ترتيب 8 دول أخرى، وتراجع ترتيب كل من تونس وليبيا وجيبوتي، وابرمت 9 دول عربية عددًا من الاتفاقيات الثنائية أكبر من المتوسط العربي.

وتصدرت الإمارات الأولى عربيًا، تليها مصر ثم الكويت في المرتبة الثالثة، وجاءت المغرب في المرتبة الرابعة عربيًا ثم قطر تليها الأردن وتونس ولبنان والجزائر على التوالي.

ومن اللافت ظهور كل من لبنان وسوريا وليبيا واليمن في مراكز متقدمة أفضل من متوسط الترتيب العربي وفي المراكز 34 و 53 و 61 و 61 على التوالي، رغم ما تمر به تلك الدول من أزمات خلال السنوات الماضية.

اتفاقيات ذات الصلة بالاستثمار

ورصدت الأونكتاد 3908 اتفاقيات تتضمن احكامًا استثمارية في 234 دولة حول العالم منها 203 اتفاقيات في الدول العربية بما يمثل 5.2%، وبمتوسط 10 اتفاقيات لكل دولة، وتراجع متوسط الدول العربية عالميًا في الاتفاقيات التي تتضمن أحكاما استثمارية بمقدار 5 مراكز، كمحصلة لتراجع ترتيب 17 دولة عربية في المؤشر في مقابل تحسن ترتيب الإمارات واليمن وموريتانيا والصومال.

وابرمت 8 دول عربية عددا من الاتفاقيات اكبر من المتوسط العربي وحلت في مرتبة أفضل من متوسط الترتيب العربي، تصدرها كل من الإمارات ومصر، حيث ابرمتا 15 اتفاقية تتضمن أحكاما استثمارية بنهاية 2023 ليستقر ترتيبهما عند المركز الـ 60 عالميًا، وحلت السعودية والبحرين في المرتبة الثانية عربيًا بعدد 13 اتفاقية.