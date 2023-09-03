منافس الأهلى المحتمل.. تعليق مشاركة بترو أتلتيكو فى الدورى الإفريقى

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأحد، قراره فيما يخص مشاركة بترو أتلتيكو الأنجولي، في النسخة الأولى لبطولة الدوري الإفريقي.

وكان الاتحاد الأنجولي قد أعلن عن إيقاف بترو أتلتيكو لمدة عامين، بسبب تورطه في قضية تلاعب بالنتائج.

ونشر حساب الدوري الإفريقي على موقع "تويتر"، بيانًا، أكد خلاله بأنه تم تعليق مشاركة بترو أتلتيكو في البطولة، لحين انتهاء التحقيقات من قبل الاتحاد الأنجولي لكرة القدم بخصوص القضية المُتهم بها.

وكانت قرعة بطولة الدوري الإفريقي، قد أوقعت فريق بترو أتلتيكو في مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في دور ربع النهائي.

نتائج قرعة ربع نهائي الدوري الإفريقي

يلتقي الأهلي صاحب التصنيف الأول مع سيمبا التنزاني من التصنيف الثاني.

ويواجه الترجي التونسي من التصنيف الأول نظيره مازيمبي الكونغولي من التصنيف الثاني.

ويلتقي الوداد المغربي من التصنيف الأول مع أنيمبا النيجيري من التصنيف الثاني.

ويواجه صن داونز الجنوب إفريقي من التصنيف الأول نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي من التصنيف الثاني.

نظام بطولة الدوري الإفريقي

يتم تقسيم الأندية المشاركة إلى مستويين طبقًا لتصنيف "كاف" للأندية، حيث يضم المستوى الأول أندية، الأهلي، الوداد، الترجي، صن داونز، في حين يضم المستوى الثاني، كلًا من مازيمبي وسيمبا وأنيمبا وبيترو أتلتيكو.

وتُجرى النسخة الأولى من المسابقة بنظام الذهاب والإياب بدءًا من الدور ربع النهائي، ثم نصف النهائي، والنهائي.

وتُفتتح البطولة يوم 20 أكتوبر المقبل في العاصمة التنزانية دار السلام على أن تقام مباريات نصف النهائي في الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر، قبل أن تجرى مباراتا الدور النهائي يومي 5 و11 نوفمبر المقبل.

صن داونز في طريق الأهلي

في حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزاني، سيواجه الفائز من مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو في نصف النهائي.

أما الفائز من مواجهة الوداد وأنيمبا النيجيري، فسيلتقي مع الفائز من مواجهة الترجي ومازيمبي.