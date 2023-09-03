الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين فى قضيتي "كنيسة كفر حكيم وداعش التجمع"

محكمة
محكمة

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين، سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة، إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل لمرافعة الدفاع.

 

حكم سابق على المتهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"


يذكر أن المتهمين جميعا في هذه القضية، صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد، لكونهم كانوا هاربين وألقي القبض على بعضهم مؤخرًا، فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

تأجيل إعادة محاكمة متهم بخلية داعش التجمع لجلسة 16 أكتوبر 

 في سياق آخر، أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة محاكمة متهم بخلية داعش  لاتهامهم بمحاولة استهداف محكمة التجمع، إلى جلسة 16 اكتوبر للمرافعة.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث أنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وقال أمر الإحالة إن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة تتبع تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.

وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمية، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم.

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