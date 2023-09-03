الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كوريا الشمالية تجري مناورة لمحاكاة هجوم نووي تكتيكي

كوريا الشمالية تجري
كوريا الشمالية تجري مناورة لمحاكاة هجوم نووي تكتيكي

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، عن إجراء مناورة "محاكاة لهجوم نووي تكتيكي"، حيث أطلقت صاروخين كروز بعيدي المدى يحملان رؤوساً نوويةً وهمية، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية "إكسترا نيوز".

 التأكيد على الاستعداد في حال نشوب حرب نووية

و قالت السلطات الكورية الشمالية، أن هذه المناورة تأتي ردا على التدريبات العسكرية المشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية، ولتنبيه الأعداء إلى أن البلاد مستعدة في حال نشوب حرب نووية.

 وتعهدت بيونج يانج مجددا بتعزيز الردع العسكري ضد واشنطن وسول.

هجوم نووي تكتيكي كوريا الشمالية محاكاة هجوم نووي اكسترا نيوز

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