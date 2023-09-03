الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"إيزى مانى".. فريق شارموفرز يواصل أبهار جمهور حفل ختام مهرجان العلمين

فريق شارموفرز بمهرجان
فريق شارموفرز بمهرجان العلمين الجديدة

واصل فريق شارموفرز الغنائي تقديم حفله بفعاليات ختام مهرجان العلمين الجديدة بمدينة العلمين الجديدة من خلال عدد من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور.

حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة

وبعد أن بدأ الفريق الغنائي حفله بأغنية “حزينة”، قدم الفريق أغنيته الشهيرة “إيزي ماني”، التي حققت نجاحا كبيرا حين قدمت كدعاية لفيلم “بنك الحظ” قبل عدة أعوام من بطولة محمد ممدوح وأكرم حسني وتقول كلمات الأغنية:

فريق شارموفرز

أنا جاي هنا أحل مشكلة

(من البطاطس أعمل قنبلة (قنبلة

شورت فانلة دلدل الصفارة يوم رياضي

هي جات كده

خذ تعالى هنا في الدرا

هديك مادة مخدرة

مش هتمشي لا كده ولا كده

تعالى هنا واكسر البونديرة

قطع واوزن كمرها

فتح مخك دورها

واحرق بنزين في ليموزين

على سجادة حمرا وكاميرا فلاش، فلاش

نقط بالكاش كباريه كله أوباش

Easy money واسمها

Easy money, easy money

Honey الطحينة بقى طعمها

Easy money واسمها

Easy money, easy money

Honey الطحينة بقى طعمها

Easy money واسمها

Easy money, easy money

Honey الطحينة بقى طعمها

Easy money واسمها

Easy money, easy money

Honey الطحينة بقى طعمها

فهلوي للعب الزهر غاوي

من صغره كوتشينة وبنك الحظ مفيش قهاوي

ده هوايته بنك الحظ من زمان

ولما كبر التطور بان

بلية لف الروليت

مبروك عليك كسبت

Easy money لما الدنيا بتبقى

Honey والحياة بسكوت و

بقيت فريسة لأي ست

السلام عليكم حبايبنا

فلوسنا حضرا أوريكوا مجايبنا

الدنيا خضرا دايما هتجدنا

طب أنا كده هحتاج ثاني إيه

----

فلوسنا حضرا أوريكوا مجايبنا

الدنيا خضرا دايما هتجدنا

طب أنا كده هحتاج ثاني إيهفلوسنا حضرا أوريكوا مجايبنا

الدنيا خضرا دايما هتجدنا

طب أنا كده هحتاج ثاني إيهفلوسنا حضرا أوريكوا مجايبنا

الدنيا خضرا دايما هتجدنا

طب أنا كده هحتاج ثاني إيه

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