"إيزى مانى".. فريق شارموفرز يواصل أبهار جمهور حفل ختام مهرجان العلمين
واصل فريق شارموفرز الغنائي تقديم حفله بفعاليات ختام مهرجان العلمين الجديدة بمدينة العلمين الجديدة من خلال عدد من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور.
حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة
وبعد أن بدأ الفريق الغنائي حفله بأغنية “حزينة”، قدم الفريق أغنيته الشهيرة “إيزي ماني”، التي حققت نجاحا كبيرا حين قدمت كدعاية لفيلم “بنك الحظ” قبل عدة أعوام من بطولة محمد ممدوح وأكرم حسني وتقول كلمات الأغنية:
أنا جاي هنا أحل مشكلة
(من البطاطس أعمل قنبلة (قنبلة
شورت فانلة دلدل الصفارة يوم رياضي
هي جات كده
خذ تعالى هنا في الدرا
هديك مادة مخدرة
مش هتمشي لا كده ولا كده
تعالى هنا واكسر البونديرة
قطع واوزن كمرها
فتح مخك دورها
واحرق بنزين في ليموزين
على سجادة حمرا وكاميرا فلاش، فلاش
نقط بالكاش كباريه كله أوباش
Easy money واسمها
Easy money, easy money
Honey الطحينة بقى طعمها
Easy money واسمها
Easy money, easy money
Honey الطحينة بقى طعمها
Easy money واسمها
Easy money, easy money
Honey الطحينة بقى طعمها
Easy money واسمها
Easy money, easy money
Honey الطحينة بقى طعمها
فهلوي للعب الزهر غاوي
من صغره كوتشينة وبنك الحظ مفيش قهاوي
ده هوايته بنك الحظ من زمان
ولما كبر التطور بان
بلية لف الروليت
مبروك عليك كسبت
Easy money لما الدنيا بتبقى
Honey والحياة بسكوت و
بقيت فريسة لأي ست
السلام عليكم حبايبنا
فلوسنا حضرا أوريكوا مجايبنا
الدنيا خضرا دايما هتجدنا
طب أنا كده هحتاج ثاني إيه
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فلوسنا حضرا أوريكوا مجايبنا
الدنيا خضرا دايما هتجدنا
طب أنا كده هحتاج ثاني إيهفلوسنا حضرا أوريكوا مجايبنا
الدنيا خضرا دايما هتجدنا
طب أنا كده هحتاج ثاني إيهفلوسنا حضرا أوريكوا مجايبنا
الدنيا خضرا دايما هتجدنا
طب أنا كده هحتاج ثاني إيه