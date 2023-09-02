أحمد موسى ينعى محمد الفايد ويكشف مواقف من حياته

حرص الإعلامي أحمد موسى، على نعى رجل الأعمال المصري محمد الفايد، والذي توفى في إنجلترا وتم دفن جثمانه هناك.

وقال موسى، خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن محمد الفايد بدأ حياته كأي شخص عادي وكان عاملًا في ميناء الإسكندرية وسافر للعمل بالسعودية ودبي، ومن ثم انطلق إلى إنجلترا، وبعدها أصبح اسمًا كبيرًا جدًا في بريطانيا والعالم.

وأضاف، أن علاقة محمد الفايد كانت قوية بالأسرة الحاكمة في بريطانيا وكان من أوائل رجال الأعمال الذين اشتروا الأندية الإنجليزية، وأصبح مالكًا لهارودز والذي يعد أيقونة المتاجر في إنجلترا ومن أغلى المحال الموجودة وكان يضع قطع فرعونية في مدخله لأنه كان يعتز بمصريته.

وتابع أن دودي الفايد كان مقربًا من الأميرة ديانا، وكان الإعلام العالمي يجري خلفهم وكانت اللقطة الواحدة لهم تلف العالم، وأي صورة لديانا ودودي الفايد كانت الأشهر في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن ذلك كان بعد انفصالها عن الأمير تشارلز.

اتهام محمد الفايد للمخابرات البريطانية بقتل نجله

وأشار إلى أن دودي وديانا تعرضا لحادث في باريس وقيل إنه مدبر ولم يتم الكشف حتى الآن عن سبب الحادث، ومحمد الفايد كان يتهم المخابرات الإنجليزية بقتل ابنه حتى قبل وفاته، مؤكدًا أن محمد الفايد ظل لسنوات في المحاكم الإنجليزية حتى يحصل على الجنسية البريطانية ولكنه فشل في الحصول عليها، وبعدها باع سلسلة “هارودز”، للمجموعةالقطرية بـ1.5مليار جنيه إسترليني، وقدرت ثروته وقتها بـ 2.5 مليار جنيه إسترليني.