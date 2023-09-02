السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى ينعى محمد الفايد ويكشف مواقف من حياته

أحمد موسى
أحمد موسى

حرص الإعلامي أحمد موسى، على نعى رجل الأعمال المصري محمد الفايد، والذي توفى في إنجلترا وتم دفن جثمانه هناك.

وقال موسى، خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن محمد الفايد بدأ حياته كأي شخص عادي وكان عاملًا في ميناء الإسكندرية وسافر للعمل بالسعودية ودبي، ومن ثم انطلق إلى إنجلترا، وبعدها أصبح اسمًا كبيرًا جدًا في بريطانيا والعالم. 

وأضاف، أن علاقة محمد الفايد كانت قوية بالأسرة الحاكمة في بريطانيا وكان من أوائل رجال الأعمال الذين اشتروا الأندية الإنجليزية، وأصبح مالكًا لهارودز والذي يعد أيقونة المتاجر في إنجلترا ومن أغلى المحال الموجودة وكان يضع قطع فرعونية في مدخله لأنه كان يعتز بمصريته.

وتابع أن دودي الفايد كان مقربًا من الأميرة ديانا،  وكان الإعلام العالمي يجري خلفهم وكانت اللقطة الواحدة لهم تلف العالم، وأي صورة لديانا ودودي الفايد كانت الأشهر في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن ذلك كان بعد انفصالها عن الأمير تشارلز.

اتهام محمد الفايد للمخابرات البريطانية بقتل نجله

وأشار إلى أن دودي وديانا تعرضا لحادث في باريس وقيل إنه مدبر ولم يتم الكشف حتى الآن عن سبب الحادث، ومحمد الفايد كان يتهم المخابرات الإنجليزية بقتل ابنه حتى قبل وفاته، مؤكدًا أن محمد الفايد ظل لسنوات في المحاكم الإنجليزية حتى يحصل على الجنسية البريطانية ولكنه فشل في الحصول عليها، وبعدها باع سلسلة “هارودز”، للمجموعةالقطرية بـ1.5مليار جنيه إسترليني، وقدرت ثروته وقتها بـ 2.5 مليار جنيه إسترليني.

أحمد موسى محمد الفايد انجلترا دفن جثمانه ميناء الإسكندرية الأندية الإنجليزية دودي الفايد

مواد متعلقة

94 عامًا من الكفاح والمغامرات والمناكفة.. محطات فى حياة محمد الفايد

محمد الفايد.. رحيل الأسطورة

وفاة محمد الفايد تتصدر عناوين الصحف البريطانية.. وعلاقته بالعائلة المالكة الأبرز

BBC: محمد الفايد بنى إمبراطورية تجارية فى الشرق الأوسط قبل انتقاله لبريطانيا

كيف سيتناول الموسم السادس من "ذا كراون" شخصية الملياردير المصرى محمد الفايد؟

جعله بين كبار البريميرليج.. كيف وضع محمد الفايد بصمته على فولهام؟

نيويورك تايمز: محمد الفايد كان يحاول إبعاد عائلته عن الأضواء

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

خسارة قاسية للأهلي.. ومحمد شريف يسجل أول أهدافه بالدوري السعودي

والد ضحية السرطان بالمنوفية: "كانت بتقولي أحضني واقرأ جنبي القرآن"

بعد وصفه الانتخابات بالمسرحية.. "يمامة" يكشف نتائج التحقيق مع منير فخري عبدالنور

10 أخبار مفبركة بثها إعلام الجماعة الإرهابية في 30 يومًا

مصنعون ومنتجون: الإعفاءات الضريبية خطوة فى طريق تحويل مصر لقاعدة تصنيعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غيتيرش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن في كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

إسراء شوقي

الريادة مصرية.. «العلمين» إبهار متواصل

علي سعدة

قوانين فى انتظار الرحمة أو رصاصة الرحمة

بسنت حسن

لا وقت للدموع

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)

اعتقالات للشباب ومضايقات لصيادى غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل

مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل