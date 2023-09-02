ياسر قمر يجتمع بمنتخب الطائرة قبل ساعات من انطلاق بطولة أفريقيا

اجتمع المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ورئيس اللجنة العليا لبطولة أفريقيا مع المنتخب الوطني قبل ساعات من انطلاق البطولة القارية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري على صالات ستاد القاهرة وتقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وحرص قمر على تحفيز وتدعيم المنتخب الوطني، مؤكدًا ثقة الجميع داخل الاتحاد في قدراتهم على التتويج بلقب البطولة.

منتخب الطائرة

وشدد قمر خلال لقائه باللاعبين على ضرورة إسعاد الشعب المصري بالتتويج باللقب القاري والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، مؤكدًا على تذليل العقبات التي قد تواجههم.

من جانبه تحدث أحمد صلاح قائد المنتخب الوطني عن جاهزية الفراعنة واعدًا ببذل الجهد والعرق للتتويج باللقب وإسعاد الشعب المصري.

منتخب الطائرة

وأضاف صلاح أن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد لحصد لقب البطولة خاصة أنها تقام على أرض مصر وبين جماهيرها.

كانت قرعة البطولة الأفريقية للكرة الطائرة التي تستضيفها مصر، أسفرت عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى بجانب كلًا من بوروندي والجزائر.

فيما ضمت المجموعة الثانية تونس ومالي وتنزانيا وتشاد، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون و كينيا وغانا و ليبيا.

وضمت المجموعة الرابعة كلًا من المغرب و رواندا والسنغال وجامبيا، بينما لم تؤكد الكونغو برازافيل الوصول حتى الآن.

منتخب الطائرة

وخاض منتخب رجال الكرة الطائرة معسكرًا خارجيًا قويًا في تركيا ومقدونيا وسلوفينيا، وشهد وديات أوروبية قوية أيضا في إطار الاستعداد للمنافسة.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة غدا واستعد منتخب الفراعنة بشكل جيد وانتظم في معسكرات داخلية وخارجية قبل انطلاق البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر في الفترة من ١ وحتى ١٤ سبتمبر الجاري.

وتعهد منتخب مصر على الفوز بلقب البطولة.