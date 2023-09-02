السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هاني رمزي يشكر “المتحدة” على مجهودها في مهرجان العلمين

هاني رمزي
هاني رمزي

أعرب الفنان هاني رمزي عن فخره بمهرجان العلمين الذي أقيم في دورته الأولى بمدينة العلمين الجديدة وحقق نجاحا جماهيريا ساحقا.

وأضاف “رمزي” في لقاء تلفزيوني له أنه يعتبر مدينة العلمين أجمل مدن العالم، موجهًا الشكر لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مجهودها الملحوظ بمهرجان العلمين بنسخته الأولى، مضيفً قائلًا: “من حقنا أن نفخر ببلادنا وما يحدث بها من جمال وسعيد كثيرًا بتقديم هذه الدورة الرائعة”.

يذكر أن آخر أعمال هاني رمزي كان مسلسل العائدون، الذي عُرض في رمضان 2022، وكان من بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، جيهان خليل، صبري عبدالمنعم، وميدو عادل، كما شارك به العديد من ضيوف الشرف منهم محمد فراج ومحمد ممدوح، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال. 

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسا طبيعيا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
 

هانى رمزى مهرجان العلمين العلمين الفنان هاني رمزي أجمل مدن العالم

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