السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"قانون الأحزاب".. تفاصيل المرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني

النائب ايهاب الطماوي
النائب ايهاب الطماوي

علق النائب ايهاب الطماوي، مقرر لجنة الاحزاب السياسي بالحوار الوطني، علي انطلاق المرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني بمناقشة بعض قضايا المحور السياسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إنه سيكون هناك علي الأرجح تعديلات بقانون الأحزاب السياسية القائم الآن من تعديلات لبعض مواضيعه.

وأضاف، أن ما سيخرج من مناقشات جلسات المرحلة الثانية للحوار الوطني سيكون الرئيس داعما على تنفيذها مع كافة أجهزة الدولة، لأن الرئيس السيسي هو من دعا للحور الوطني ودعمه بما تم من تنفيذ المخرجات التي خرجت عن جلسات المرحلة الأولى.

وأشار إلى أن اللحظات التي تمر بها الدولة تاريخية وستسجل لمصر الحديثة من ترسيخ لقواعد الجمهورية الجديدة التي تعتمد على المساحات المشتركة بمشاركة كافة القوى الوطنية يمينها ويسرها لبناء الجمهورية الجديدة.

الرئيس السيسي الحياة اليوم فضائية الحياة الاعلامية لبنى عسل ايهاب الطماوي

مواد متعلقة

سعيد الأرتيست: أنا أقدم عازف شارك بمهرجان القلعة بـ28 سنة

طارق الشناوى: متابعو مهرجان العلمين ملايين من القنوات وآلاف أمام المسرح

"الأجواء ممتازة".. الحياة اليوم يرصد آراء زوار مهرجان العلمين

التضامن: مبادرة "العمر الذهبي" تستهدف الدمج المجتمعي لكبار السن

أول برلمانية.. "إكسترا نيوز" ترصد ذكرى وفاة مفيدة عبدالرحمن

"القومى للمرأة" يواصل فعاليات حملة "بلدى أمانة" ببنى سويف

مهمة لروسيا الاتحادية.. "إكسترا نيوز" ترصد أهمية مدينة مورمانسك

استشارى: «100 يوم صحة» تصل لجميع فئات المجتمع

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

قرعة الدورى الإفريقى.. الأهلى يصطدم بـ سيمبا التنزانى فى ربع النهائى

ضبط طالبين ربطا شابًا فى عمود إنارة وتصويره فى الوايلى

مصرع "العقرب" أخطر العناصر الإجرامية فى مطاردة أمنية بالدقهلية

باحث: جولات البرهان الداخلية إيذان ببداية مرحلة جديدة فى السودان

سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 2-9-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

إسراء شوقي

الريادة مصرية.. «العلمين» إبهار متواصل

علي سعدة

قوانين فى انتظار الرحمة أو رصاصة الرحمة

بسنت حسن

لا وقت للدموع

د. منى حلمى

أم المصريين.. مكمن شفائى

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)

اعتقالات للشباب ومضايقات لصيادى غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل

مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل