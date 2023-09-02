"قانون الأحزاب".. تفاصيل المرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني

علق النائب ايهاب الطماوي، مقرر لجنة الاحزاب السياسي بالحوار الوطني، علي انطلاق المرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني بمناقشة بعض قضايا المحور السياسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إنه سيكون هناك علي الأرجح تعديلات بقانون الأحزاب السياسية القائم الآن من تعديلات لبعض مواضيعه.

وأضاف، أن ما سيخرج من مناقشات جلسات المرحلة الثانية للحوار الوطني سيكون الرئيس داعما على تنفيذها مع كافة أجهزة الدولة، لأن الرئيس السيسي هو من دعا للحور الوطني ودعمه بما تم من تنفيذ المخرجات التي خرجت عن جلسات المرحلة الأولى.

وأشار إلى أن اللحظات التي تمر بها الدولة تاريخية وستسجل لمصر الحديثة من ترسيخ لقواعد الجمهورية الجديدة التي تعتمد على المساحات المشتركة بمشاركة كافة القوى الوطنية يمينها ويسرها لبناء الجمهورية الجديدة.