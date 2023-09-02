إيبارشية شبرا الجنوبية تطلق دورة مكثفة للمقبلين على الزواج

تطلق إيبارشية شبرا الجنوبية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال شهر سبتمبر الجاري، دورة مشورة مسيحية أسرية ، مكثفة للمقبلين على الزواج، تحت رعاية الأنبا مكاري أسقف الإيبارشية.

وتستمر هذه الدورة على مدار 10 أيام متواصلة بكنيسة القديس مار مينا طوسون بشبرا، بمشاركة الشباب المقبل على الزواج.

وتمنح الدورة شهادة معتمدة، للذين اجتازوا الاختبارات بها، لتسهيل إجراءات طقوس الزواج الكنسي.

وتناقش هذه الدورة المكثفة من المشورة للمقبلين على الزواج عدة موضوعات من أهمها تقييم الاختيار وفن التواصل بين الخطيبين وأعمدة الزواج المسيحي ودور الأهل في حياة الخطيبين وأسباب فك الخطوبة والفحوصات الطبية ماقبل الزواج والنضج النفسي ما قبل الزواج وسيكولوجية الرجل والمرأة وإدارة الغضب بالإضافة إلى صدمة ما بعد الزواج.

تاريخ إقرار دورات المشورة للمقبلين على الزواج

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد طبقت دورات المشورة الأسرية منذ عام 2017؛ عقب إقرار المجمع المقدس للكنيسه القبطيه الأرثوذكسيه لتطبيقه شرطا أساسيا والتي لجاءت إليه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحد من حالات الطلاق في المسيحية.

وتهدف كورسات المشورة الأسرية إلى تقديم المفهوم الصحيح لأهداف فترة الخطوبة والزواج والتدريب على مواجهة مشاكل الحياة وكيفية حلها وفهم جيد لنفسية الطرف الآخر والتعامل معه بالإضافة إلى الأعداد النفسي لمرحلة جديدة من جانب المسؤوليات والأدوار.